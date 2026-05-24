Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu.

O analiză amplă arată că adulții cu insomnie cronică, care au folosit melatonină timp de un an sau mai mult, au fost mai predispuși să fie diagnosticați și internați pentru insuficiență cardiacă, scrie Earth.com.

Rezultatele sunt preliminare, însă ridică semne de întrebare privind siguranța unui supliment pe care multe persoane îl consideră „natural” și inofensiv.

Prezentat la Scientific Sessions 2025 ale Asociației Americane a Inimii, studiul a urmărit peste 130.000 de adulți cu insomnie și a comparat utilizatorii pe termen lung de melatonină cu persoane similare care nu au utilizat-o.

Deși cercetarea nu poate demonstra o relație de cauzalitate, rezultatele au fost constante în mai multe analize, ceea ce a determinat apeluri la prudență și la studii clinice mai riguroase.

Ce este melatonina

Melatonina este un hormon produs de glanda pineală, care reglează ciclul somn-veghe, crescând odată cu întunericul și scăzând în timpul zilei.

Formele sintetice, identice din punct de vedere chimic cu hormonul natural, sunt vândute pe scară largă fără prescripție medicală în SUA pentru insomnie, însă calitatea și concentrația pot varia, deoarece nu sunt reglementate la fel ca medicamentele.

Cercetătorii au analizat adulți cu insomnie cronică și au investigat dacă utilizarea pe termen lung a melatoninei este asociată cu rate mai mari de insuficiență cardiacă și alte rezultate grave.

Autorul principal al studiului, Ekenedilichukwu Nnadi, rezident-șef în medicină internă la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din Brooklyn, a declarat: „Suplimentele cu melatonină s-ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se crede în mod obișnuit. Dacă studiul nostru va fi confirmat, acest lucru ar putea influența modul în care medicii își consiliază pacienții privind somnul.”

Monitorizarea utilizării pe termen lung

Folosind rețeaua TriNetX Global Research Network, cercetătorii au analizat datele electronice a 130.828 de adulți (vârsta medie 55,7 ani; 61,4% femei) diagnosticați cu insomnie.

Utilizatorii pe termen lung au fost definiți ca pacienți cu cel puțin o prescripție de melatonină înregistrată și minimum un an de utilizare documentată. Aceștia au fost comparați cu pacienți fără utilizare de melatonină înregistrată.

Grupurile de persoane au fost echilibrate pe 40 de factori, inclusiv date demografice, boli asociate, medicamente cardiovasculare și neurologice, tensiune arterială și indice de masă corporală. Au fost excluși pacienții cu insuficiență cardiacă preexistentă sau cei care foloseau alte medicamente pentru somn.

Melatonina și insuficiența cardiacă

În rândul pacienților cu insomnie, cei care au folosit melatonină timp de cel puțin 12 luni au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă în următorii cinci ani, comparativ cu cei care nu au utilizat-o. Când criteriile au fost restrânse la cel puțin două prescripții la 90 de zile distanță, creșterea riscului a rămas similară.

În analizele secundare, utilizatorii de melatonină au fost de aproape 3,5 ori mai predispuși la spitalizare pentru insuficiență cardiacă și aproape de două ori mai predispuși să moară din orice cauză în aceeași perioadă.

Marie-Pierre St-Onge, profesor la Columbia University Irving Medical Center, a declarat că melatonina nu este indicată pentru tratamentul insomniei pe termen lung și că utilizarea îndelungată ar trebui reevaluată cu atenție.

Autorii subliniază că studiile observaționale pot arăta asocieri, dar nu pot dovedi cauzalitatea. De asemenea, nu au fost incluse date despre severitatea insomniei sau alte tulburări psihice.

Cercetătorii avertizează că factori precum depresia, anxietatea sau utilizarea altor medicamente pot influența atât consumul de melatonină, cât și riscul cardiovascular.

Recomandările autorului:

