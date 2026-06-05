Sute de mii de șoferi români nu știu ce să facă atunci când întâlnesc acest semn de circulație. Ce indică, de fapt.

Sute de mii de șoferi români care locuiesc în Spania se confruntă cu o problemă interesantă. Există un indicator rutier care, în ciuda prezenței sale tot mai frecvente pe drumuri, rămâne un mister pentru mulți șoferi. Este vorba despre indicatorul P33, un element important de semnalizare care avertizează asupra sectoarelor de drum cu vizibilitate redusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor factori, scrie Ultima Hora.

Originea indicatorului

Designul actual al indicatorului a fost creat în Franța în 2011, unde a devenit rapid popular datorită eficienței sale. În mai bine de un deceniu, semnul s-a răspândit în mai multe țări europene. Astfel, a ajuns și pe drumurile din Spania.

În Spania, introducerea sa oficială a avut loc în 2023, când a fost inclus în catalogul indicatoarelor recunoscute de Direcția Generală de Trafic (DGT). Totuși, faptul că aspectul său s-a schimbat față de versiunea anterioară contribuie la confuzia șoferilor.

Indicatorul folosit anterior pentru a avertiza asupra problemelor de vizibilitate avea un design diferit, deși transmitea același mesaj. Vechiul design semăna într-o anumită măsură cu actualul indicator R-120, utilizat pentru delimitarea zonelor cu emisii reduse.

Ce înseamnă exact indicatorul

Potrivit definiției oficiale a DGT, indicatorul P33 semnalează „pericolul reprezentat de apropierea unui sector de drum unde circulația este frecvent îngreunată de o pierdere semnificativă a vizibilității, cauzată de ceață, ploaie, ninsoare sau fum”.

Pe scurt, acesta îi avertizează pe șoferi că urmează să intre într-o zonă în care condițiile de vizibilitate pot afecta serios siguranța la volan. Atunci când întâlnesc acest indicator, conducătorii auto trebuie să adopte imediat câteva măsuri preventive:

Reducerea semnificativă a vitezei, adaptând-o la condițiile de vizibilitate.

Mărirea distanței de siguranță față de vehiculul din față, pentru a avea mai mult timp de reacție.

Aprinderea luminilor de întâlnire, chiar și pe timpul zilei, pentru a crește vizibilitatea.

Folosirea proiectoarelor de ceață, dacă situația o impune. Acestea trebuie utilizate doar în condiții de ceață densă sau în situații similare. Utilizarea lor necorespunzătoare este interzisă și poate duce la amenzi, deoarece îi poate orbi pe ceilalți participanți la trafic.

Schimbarea designului acestui indicator nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare și optimizare a sistemului de semnalizare rutieră din Spania.

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