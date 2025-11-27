Ce trebuie să faci dacă întâlnești acest indicator rutier. A apărut în 2020, dar puțini șoferi știu ce înseamnă

Un indicator rutier care înfățișează o mașină cu trei ocupanți există încă din 2020. Cu toate acestea, este rar întâlnit în traficul zilnic. Motivele pentru care este rar utilizat și semnificația sa rămâne în continuare pentru unii o sursă de confuzie.

Poate fi și o sursă pentru amenzi de circulație. Din 2020, în Germania au fost introduse mai multe indicatoare rutiere noi, inclusiv unul care nu este folosit niciodată pe șosele. Indicatorul înfățișează o mașină neagră cu trei ocupanți pe un fundal alb și este intitulat „Autoturisme sau motociclete cu ataș care transportă cel puțin trei persoane”. Dar ce înseamnă acest indicator și de ce este atât de rar văzut?

Ce semnifică indicatorul rutier cu trei ocupanți

În aprilie 2020, Guvernul Federal German a modificat Regulamentul privind circulația rutieră (StVO), introducând mai multe indicatoare rutiere noi. Unul dintre aceste indicatoare avea scopul de a identifica vehiculele care transportă cel puțin trei persoane. Scopul era de a promova utilizarea în comun a mașinilor și de a crește numărul de pasageri într-o singură mașină.

Vehiculelor cu mai mult de trei ocupanți urmau să li se acorde privilegii speciale, cum ar fi utilizarea benzilor de circulație pentru autobuze, pentru a reduce congestia traficului în orașe și a le face mai sigure pentru ceilalți participanți la trafic, în special pentru bicicliști.

Deși indicatorul a fost inclus în Regulamentul de circulație rutieră german, regulamentul special planificat pentru utilizarea în comun a mașinilor nu a dat roade, deoarece indicatorul nu a trecut de procesul de aprobare. Acest lucru s-a datorat îngrijorărilor legate de impactul negativ asupra transportului public.

Indicatorul rar văzut în traficul rutier

Indicatorul există, dar este rar utilizat în traficul rutier obișnuit. Poate fi folosit de autoritatea de circulație rutieră în testele de circulație.

Atâta timp cât nu există reglementări oficiale privind utilizarea în comun a mașinilor, se va aplica în continuare o amendă pentru utilizarea ilegală a benzii de circulație pentru autobuze. În funcție de dacă sunt puși în pericol alți participanți la trafic sau dacă se produce chiar un accident, amenda variază între 15 și 170 de euro.

