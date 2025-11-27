Prima pagină » Social » Ce trebuie să faci dacă întâlnești acest indicator rutier. A apărut în 2020, dar puțini șoferi știu ce înseamnă

Ce trebuie să faci dacă întâlnești acest indicator rutier. A apărut în 2020, dar puțini șoferi știu ce înseamnă

27 nov. 2025, 15:42, Social
Ce trebuie să faci dacă întâlnești acest indicator rutier. A apărut în 2020, dar puțini șoferi știu ce înseamnă

Un indicator rutier care înfățișează o mașină cu trei ocupanți există încă din 2020. Cu toate acestea, este rar întâlnit în traficul zilnic. Motivele pentru care este rar utilizat și semnificația sa rămâne în continuare pentru unii o sursă de confuzie.

Poate fi și o sursă pentru amenzi de circulație. Din 2020, în Germania au fost introduse mai multe indicatoare rutiere noi, inclusiv unul care nu este folosit niciodată pe șosele. Indicatorul înfățișează o mașină neagră cu trei ocupanți pe un fundal alb și este intitulat „Autoturisme sau motociclete cu ataș care transportă cel puțin trei persoane”. Dar ce înseamnă acest indicator și de ce este atât de rar văzut?

Ce semnifică indicatorul rutier cu trei ocupanți

În aprilie 2020, Guvernul Federal German a modificat Regulamentul privind circulația rutieră (StVO), introducând mai multe indicatoare rutiere noi. Unul dintre aceste indicatoare avea scopul de a identifica vehiculele care transportă cel puțin trei persoane. Scopul era de a promova utilizarea în comun a mașinilor și de a crește numărul de pasageri într-o singură mașină.

Vehiculelor cu mai mult de trei ocupanți urmau să li se acorde privilegii speciale, cum ar fi utilizarea benzilor de circulație pentru autobuze, pentru a reduce congestia traficului în orașe și a le face mai sigure pentru ceilalți participanți la trafic, în special pentru bicicliști.

Deși indicatorul a fost inclus în Regulamentul de circulație rutieră german, regulamentul special planificat pentru utilizarea în comun a mașinilor nu a dat roade, deoarece indicatorul nu a trecut de procesul de aprobare. Acest lucru s-a datorat îngrijorărilor legate de impactul negativ asupra transportului public.

Indicatorul rar văzut în traficul rutier

Indicatorul există, dar este rar utilizat în traficul rutier obișnuit. Poate fi folosit de autoritatea de circulație rutieră în testele de circulație.

Atâta timp cât nu există reglementări oficiale privind utilizarea în comun a mașinilor, se va aplica în continuare o amendă pentru utilizarea ilegală a benzii de circulație pentru autobuze. În funcție de dacă sunt puși în pericol alți participanți la trafic sau dacă se produce chiar un accident, amenda variază între 15 și 170 de euro.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
ADMINISTRAȚIE Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
14:51
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
VIDEO Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
13:38
Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
Gândul de Vreme Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
10:42
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
AGRICULTURĂ Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura românească. Fermier: „Este o nebunie. Ne bagă în faliment pe toți”
06:30
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura românească. Fermier: „Este o nebunie. Ne bagă în faliment pe toți”
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
EXCLUSIV România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei
16:15
România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei
ULTIMA ORĂ 🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
15:51
🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina