Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt

Ți-a apărut vreodată în cale indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie din imaginea de mai sus? Este vorba despre un semn rutier care, în anumite zone europene, le dă bătă de cap șoferilor. Un astfel de semn, de pildă, se găsește preponderent pe autostrăzile din Germania.

Indicatorul rutier este simplu. Acesta are într-un chenar negru cu fundal alb o bulină roșie și o săgeată neagră. De obicei, un astfel de semn este prezent pe autostrăzile din Germania. Deși nu este un semn rutier care să impună vreo obligație, nu este montat întâmplător pe drumuri. Este legat de existența unei rute alternative.

Unde se găsește indicatorul rutier

Un astfel de semn auto apare în zonele în care se pot forma ambuteiaje și sugerează ieșirea temporară de pe autostradă pe un drum local. În acest sens, este un indicator pentru o rută ocolitoare, alternativă, dar opțională pentru șoferi, arată Auto-swiat.pl.

Mai este numită și „ruta roșie” și se găsește frecent în Bavaria (Munchen, Regensburg și Ingolstadt) precum și pe autostrăzile unde ambuteiajele sunt dese. Astfel de rute alternative sunt disponibile îndeosebi când întârzierile sunt de peste 90 de minute. Desigur, nu există obligație de a alege această rută, rămânând la latitudinea șoferului dacă dorește să circule pe drumul principal sau nu.

Acest indicator rutier se adresează atât autoturismelor, cât și camioanelor, putând fi mai eficient decât GPS-ul. Astfel de rute sunt recomandate dacă drumul este complet blocat sau dacă există întârzieri de peste jumătate de oră.

