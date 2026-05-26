Care este ultimul semn de circulație introdus în România. Acest indicator rutier dă mari bătăi de cap tuturor șoferilor.

Ultimul semn de circulație introdus oficial în Codul Rutier din România este cel destinat păstrării distanței de siguranță între vehicule. Indicatorul a fost aprobat prin Ordonanță de Urgență a Guvernului și a intrat în vigoare în vara anului 2024.

Semnul este un panou verde pe care apar două săgeți albe și o mașină. Rolul său este de a-i avertiza pe șoferi că urmează o zonă în care trebuie să păstreze o distanță minimă față de vehiculul din față.

Noul indicator vine la pachet cu marcaje rutiere speciale aplicate direct pe carosabil, sub forma unor vârfuri de săgeată, numite chevrone. Atunci când întâlnesc aceste semne, șoferii trebuie să se asigure că între mașina lor și cea din față există permanent cel puțin două astfel de marcaje pe asfalt. Sistemul ajută la respectarea mai ușoară a distanței de siguranță, mai ales la viteze mari.

Aceste indicatoare și marcaje sunt folosite exclusiv pe autostrăzi și drumuri expres, în special în zonele considerate periculoase, unde apar frecvent frânări bruște sau în apropierea nodurilor rutiere.

