Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați

Un indicator rutier nou, apărut pe drumurile publice începând cu data de 1 ianuarie 2026, a ajuns să dea bătăi de cap multor șoferi, în Spania. Noul indicator care a fost introdus de autorități este, practic, parte a unui noi reguli care a intrat în vigoare și care impactează milioane de conducători auto, printre care și circa 600.000 de cetățeni români care șofează pe teritoriul spaniol.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, o nouă regulă de circulație a intrat în vigoare în Spania, iar impactul ei va fi resimțit de milioane de șoferi la nivel național, inclusiv de circa 600.000 de cetățeni români care au carnet de conducere și circulă pe teritoriul țării. Potrivit estimarilor, în Spania trăiesc 1.000.000 de români, dintre care aproximativ 600.000 șofează.

Ce este baliza V16 în Spania și de ce șoferii trebuie să dețină acest dispozitiv?

Este vorba despre o nouă regulă legată de semnalizarea avariilor și accidentelor pe drumurile publice din Spania. Începând cu ianuarie 2026, baliza V16 devine un element esențial care nu ar trebui să lipsească niciunui șofer. Baliza V16 reprezintă, de fapt, un dispozitiv luminos care va înlocui semnalizarea clasică cu triunghiuri reflectorizante. Acest dispozitiv va putea fi activat în doar câteva secunde, fără ca șoferul să fie nevoit să coboare pe carosabil.

Acest dispozitiv va emite o lumină galbenă puternică în momentul în care este activat. Lumina va fi vizibilă la 360 de grade și transmite automat poziția vehiculului către sistemele de trafic.

„Este o vizibilitate virtuală prin care putem avertiza celelalte vehicule că există un obstacol mai în față”, explică Ana Blanco, subdirectoarea de Circulație a DGT.

Ce trebuie să știe șoferii despre dispozitivul Baliza V16:

Are conectivitate proprie;

Transmite un semnal GPS către platforma DGT 3.0;

Șoferii nu au nevoie de aplicații pentru dispozitiv, deoarece va comunica singur;

Nu sunt transmise date personale, nu identifică vreun șofer și nici vreun număr de înmatriculare.

Unele dintre vocile publice au afirmat faptul că baliza V16 ar putea fi „un pericol public”, dar realitatea stă diferit, susțin reprezentanții DGT. Datele indică faptul că, anual, circa 20 de persoane decedează în Spania, după ce sunt loite de autoturisme, atunci când amplasează triunghiuri de avertizare. Acest risc este eliminat complet, odată cu introducerea noii reguli. Baliza V16, cu formă de girofar, se pune pe acoperișul autovehiculului sau în cel mai înalt punct, pe partea șoferului, arată ziarulromanesc.de.

