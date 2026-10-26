Cele mai frumoase 20 de târguri de Crăciun din Europa în 2026, potrivit turiștilor. România ocupă primul loc în clasamentul european

Europa este renumită în întreaga lume pentru târgurile sale de Crăciun, iar în fiecare an au loc peste 1.500 de astfel de evenimente. Alegerea celor pe care să le vizitezi poate fi la fel de dificilă precum alcătuirea listei de cadouri pe care ți le dorești. Iată cele mai bune opțiuni, votate de călători.

Numai în Europa există peste 1.500 de târguri de Crăciun, iar anul acesta peste 800.000 de călători și-au votat preferatele prin intermediul platformei European Best Destinations. În clasamentul final au fost incluse 20, conform Euronews.

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Târgurile de Crăciun din Europa: preferatele călătorilor

Craiova, România

Orașul românesc a depășit târguri de Crăciun mult mai cunoscute și a ocupat primul loc în clasament. Este un spațiu impresionant de mare, cu peste 280.000 de metri pătrați transformați în fiecare an într-un tărâm de poveste dedicat sărbătorilor.

Tema din 2026 este „Tărâmul elfilor”, iar vizitatorii vor putea admira ornamente uriașe și sculpturi în formă de jucării, alături de nenumărate lumini strălucitoare.

Târgul, care se desfășoară de la jumătatea lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie, se va mândri și cu cea mai înaltă sanie zburătoare a lui Moș Crăciun din Europa de Est, precum și cu un patinoar, o roată panoramică și căsuțe tradiționale pictate manual.

Zürich, Elveția

Zürich ar putea fi mai cunoscut pentru ciocolată și sectorul bancar decât pentru târgurile de Crăciun, însă orașul elvețian și-a câștigat reputația de una dintre cele mai importante destinații festive din Europa.

Principala atracție este Wienachtsdorf, din Sechseläutenplatz, între Opera din Zürich și Lacul Zürich. Târgul este plin de căsuțe din lemn, lumini sclipitoare și un brad uriaș de Crăciun, combinând elemente tradiționale alpine cu atmosfera elegantă a orașului.

Există multe alte lucruri de descoperit dincolo de târgul principal, care a fost votat și drept cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Weihnachtsallee, situat în apropierea gării principale, ajunge acum la cea de-a treia ediție și găzduiește aproximativ 80 de standuri care se schimbă periodic, unde se vând preparate internaționale, obiecte artizanale de design și, bineînțeles, mult fondue.

Riga, Letonia

Riga poate să nu fie la fel de cunoscută precum unele dintre marile destinații europene de Crăciun, însă capitala Letoniei oferă în fiecare iarnă un spectacol festiv cu o atmosferă aparte.

Târgul principal ocupă Piața Doma, în inima Centrului Vechi, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde căsuțele din lemn vând obiecte artizanale letone, articole călduroase din tricotaje și delicatese locale.

De la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie, piața se umple de aromele vinului fiert, migdalelor prăjite și scorțișoarei, în timp ce corurile și artiștii de muzică populară adaugă o notă distinct baltică.

Dar farmecul Crăciunului la Riga depășește cu mult târgul în sine. Orașul este cunoscut pentru iluminatul său spectaculos, parcurile, piețele și canalele fiind transformate într-un tărâm de iarnă strălucitor.

Lisabona, Portugalia

Lisabona oferă o abordare ușor diferită a târgurilor de Crăciun, înlocuind străzile înzăpezite cu temperaturi blânde și soare de iarnă.

Wonderland Lisboa se desfășoară în Parcul Eduardo VII de la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie, cel mai mare târg de Crăciun din capitala Portugaliei revenind în 2026 pentru cea de-a 11-a ediție.

Tema din acest an, „Rădăcinile Crăciunului”, reunește natura, arta, gastronomia și divertismentul, cu artizani locali, spectacole live și numeroase atracții pentru familii.

Există și o roată panoramică, de unde poți admira priveliștea orașului, alături de un carusel tradițional și numeroase oportunități pentru cumpărăturile de Crăciun.

Debrecen, Ungaria

Al doilea oraș ca mărime din Ungaria poate fi mai puțin cunoscut decât capitala Budapesta, dar cu siguranță știe cum să organizeze un Crăciun autentic.

Iarna, principalele piețe și străzile pietonale din Debrecen sunt transformate prin instalații luminoase și standuri din lemn care vând obiecte artizanale, jucării, decorațiuni și ornamente de Crăciun.

Există și numeroase preparate culinare de savurat, printre care delicatese festive clasice precum vinul fiert, castanele coapte și kürtőskalács, cozonacul secuiesc dulce, copt în formă de coș de fum.

Cele mai bune 20 de târguri de Crăciun din Europa

Potrivit voturilor călătorilor, prin intermediul European Best Destinations, acesta este clasamentul:

1. Craiova, România

2. Zürich, Elveția

3. Riga, Letonia

4. Lisabona, Portugalia

5. Debrecen, Ungaria

6. Govone și Asti, Italia

7. Valkenburg, Țările de Jos

8. Viena, Austria

9. Montbéliard, Franța

10. Paris, Franța

11. Edinburgh, Scoția

12. Madrid, Spania

13. Winchester, Anglia

14. Praga, Cehia

15. Bruges, Belgia

16. Dresda, Germania

17. Nürnberg, Germania

18. Defileul Ravenna, Germania

19. Frankfurt, Germania

20. Köln, Germania