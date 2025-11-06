Noutate în București, târgul „Crăciunul Nordului” ajunge pe data de 28 noiembrie la Romexpo. Intrarea va fi liberă

Un nou târg de Crăciun își deschide porțile în București. Acesta se numește „Crăciunul Nordului” și va fi deschis între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, la Romexpo și promite să aducă o experiență completă de iarnă pentru familie.

Intrarea va fi liberă, iar vizitatorii sunt invitați într-un univers de poveste, unde luminile, colindele și bucuria Crăciunului se întâlesc într-un decor spectaculos.

„Crăciunul Nordului” se va întinde pe o suprafață spectaculoasă și transformă Romexpo într-un loc desprins din basme, unde fiecare colț va spune o poveste de iarnă. Copiii vor putea explora „Traseul Spiridușilor”, un parcurs interactiv plin de jocuri, ateliere surpriză și premii. În „Atelierul lui Moș Crăciun”, cei mici vor crea decorațiuni, scrisori și cadouri alături de spiridușii veseli.

Vizitatorii vor fi întâmpinați de animatori costumați tematic, care vor întreține atmosfera și vor aduce zâmbete copiilor în fiecare zi. În „Căsuța lui Moș Crăciun”, Moșul însuși îi va aștepta pe cei mici pentru întâlniri magice, fotografii și dorințe șoptite la ureche.

Pentru cei care vor distracție și relaxare, târgul va include numeroase atracții: „Roata Panoramică” oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului, „Patinoarul acoperit”, deschis zilnic, indiferent de vreme, și „Parcul de distracții”, unde caruselele și luminile colorate aduc bucuria copilăriei înapoi.

Vizitatorii au parte și de „Târgul de Brazi” cu selecții naturale și decorațiuni de sezon, „Piața volantă” care va avea produse locale, preparate tradiționale și suveniruri, dar și o zonă „Food Court” cu delicii culinare, vin fiert, ciocolată caldă.

Vor fi și concerte live

Seară de seară, pe scena de la „Crăciunul Nordului” vor urca artiști precum: Connect-R, Holograf, Lora, Valentin Sanfira, Fuego, Nicu Paleru, Bibi, Constantin Enceanu, Simona Nae, Nicola și Ducu Bertzi, alături de mulți alți artiști și surprize!

