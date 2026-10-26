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Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă

Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă
Când se deschid târgurile de Crăciun și ce orașe dau startul
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România se pregătește pentru sezonul târgurilor de iarnă. Primele evenimente sunt programate să înceapă cu mai bine de o lună înaintea Crăciunului, mai precis la 13 noiembrie. Craiova și Sibiul dau startul sărbătorilor în 2026.

Vizitatorii vor putea descoperi bunătăți tradiționale, cadouri, roți panoramice și spectacole de lumini.

Târgul de Crăciun din Craiova, deschis până în 3 ianuarie 2027

De la piețele istorice din Transilvania și până la centrul Capitalei, decorațiunile și spectacolele nu vor lipsi. Unele dintre târguri vor rămâne deschise până după Revelion, oferind localnicilor și turiștilor ocazia de a se bucura de atmosfera sărbătorilor și la începutul anului 2027.

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La Craiova, Târgul de Crăciun se deschide pe 13 noiembrie și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an are tema „Tărâmul elfilor”, iar organizatorii pregătesc un decor inspirat din poveștile de iarnă. Centrul orașului va fi împodobit cu instalații luminoase și decorațiuni festive, iar vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, dulciuri și cadouri.

Tot pe 13 noiembrie se deschide și Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest fel din România. Organizat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului, târgul va reuni peste 120 de expozanți și va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Vizitatorii se vor putea bucura de preparate de sezon, produse artizanale, decorațiuni și activități dedicate copiilor. Accesul la târg este gratuit.

Spectacol promis la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, Târgul de Crăciun se deschide pe 20 noiembrie, în Piața Unirii, și se încheie pe 1 ianuarie 2027. Organizat sub numele „Planeta Crăciun”, târgul va transforma zona din jurul Bisericii Sfântul Mihail, aflată în centrul pieței, într-un spațiu festiv, cu instalații luminoase și căsuțe din lemn. Vizitatorii vor putea cumpăra cadouri realizate de meșteșugari, decorațiuni și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

La ediția precedentă, printre principalele atracții s-au numărat roata panoramică, un carusel pentru copii, Casa lui Moș Crăciun și o sanie virtuală care le oferea vizitatorilor experiența unei călătorii în Laponia. Programul complet al atracțiilor și spectacolelor pentru ediția din 2026 nu a fost încă anunțat.

Cluj-Napoca va găzdui și un Târg de Iarnă, pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, programat în calendarul oficial între 27 noiembrie 2026 și 15 februarie 2027.

În București, sezonul târgurilor începe pe 26 noiembrie, odată cu deschiderea West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6. Evenimentul se va desfășura până pe 27 decembrie și va include căsuțe cu produse de sezon, preparate culinare, decorațiuni și atracții pentru copii. Târgul este organizat de UNTOLD, iar intrarea este gratuită. Programul artistic va fi anunțat în apropierea deschiderii evenimentului.

O zi mai târziu, pe 27 noiembrie, se deschide și Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei, prin AEUB – Arte și Evenimente Urbane București. Vizitatorii vor găsi aici o roată panoramică, un carusel, Căsuța lui Moș Crăciun și un brad de Crăciun. Organizatorii au anunțat și concerte, spectacole pentru copii, căsuțe cu produse realizate de meșteri și creatori locali, precum și o zonă gastronomică dedicată preparatelor tradiționale și dulciurilor de sezon.

Târgul din Piața Constituției va rămâne deschis până pe 27 decembrie, iar accesul va fi gratuit.

Brașovul își așteaptă vizitatorii începând cu 27 noiembrie

La Brașov, vizitatorii vor putea descoperi primele căsuțe ale Târgului de Crăciun începând cu 27 noiembrie, însă inaugurarea oficială este programată pentru 30 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Evenimentul se va desfășura în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului, până pe 3 ianuarie 2027. Primăria Brașov a anunțat peste 50 de locuri de vânzare, rezervate meșteșugarilor, producătorilor locali și comercianților. Vizitatorii vor putea cumpăra produse tradiționale, obiecte realizate manual și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

În Piața Sfântul Ioan sunt pregătite și activități pentru copii.

Oradea își deschide Târgul de Crăciun pe 27 noiembrie, iar evenimentul se va încheia pe 26 decembrie. Târgul va fi organizat în Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței, unde vor fi amenajate spații pentru producători, artizani și comercianți. Vizitatorii vor găsi dulciuri, preparate tradiționale, decorațiuni, suveniruri și produse realizate manual. Organizatorii pregătesc și activități de divertisment pentru familii.

La Timișoara, cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Crăciun începe pe 29 noiembrie și se încheie pe 7 ianuarie 2027, fiind unul dintre evenimentele care vor continua și după Anul Nou. Târgul va fi amenajat în cinci spații din centrul orașului: Parcul Central, Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii. Organizatorii pregătesc zone comerciale și activități recreative, astfel încât vizitatorii să se poată bucura de atmosfera sărbătorilor în mai multe puncte ale orașului.

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