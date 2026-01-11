Craiovași clujul sunt două orașe care au devenit puncte de reper pe harta turismului european și au reușit să transforme simple evenimente în adevărate motoare economice. Ceea ce a început ca o activitate festivă desfășurată la nivel local s-a transformat rapid într-o adevărată industrie cu milioane de vizitatori și încasări consistente pentru mai multe sectoare economice.

Untold, unul dintre cele mai cunoscute evenimente din România, rămâne un reper în lumea festivalurilor. Deși impactul economic generat în doar 4 zile de activitate a fost uriaș, iar Gândul a calculat care a fost impactul economic al Târgului de Crăciun de la Craiova. Cine a câștigat și cum au fost făcute calculele?

Târgul de Crăciun de la Craiova a devenit magnet de turiști străini

În cazul Târgului de la Craiova, calculele au fost realizate pe baza numărului de vizitatori, durata evenimentului și cheltuielile medii. În cele 59 de zile, aproximativ 2,3 milioane de oameni au trecut pragul evenimentului. Dintre aceștia, cel puțin 750.000 au fost turiștii care s-au cazat într-o unitate de cazare din oraș. La un preț mediu de cazare de 300 de lei și o ședere medie de două nopți, veniturile obținute din industria hotelieră au fost între 60 și 80 de milioane de euro. Sectorul HoReCa și comerțul au înregistrat și ele de încasări substanțiale de aproximativ 58 de milioane de euro dacă luăm în calcul faptul că vizitatorii târgului au cheltuit în medie între 100 și 150 de lei pe zi pe mâncare și băutură.

La capitolul transport, turiștii au generat alte 18 milioane de euro din achiziția de bilete de avion, tren și autobuz. În plus, serviciile și comerțul conex, care includ cheltuielile cu suveniruri, patinoar și bilete pentru diverse carusele, au generat cel puțin 12 milioane de euro. Astfel, impactul economic total al Târgului de Crăciun de la Craiova se situează în jurul sumei de 160-170 de milioane de euro.

Târgurile de Crăciun sunt ca un magnet pentru vizitatori în perioada sărbătorilor, chiar dacă prețurile nu sunt întotdeauna cele mai prietenoase. Același lucru s-a întâmplat și în cazul celui mai frumos târg de Crăciun din Europa. Târgul de Crăciun de la Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul 2 și cu peste 55% dintre voturi primite de la SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Astfel, „Capitala Olteniei” a devenit una dintre cele mai căutate destinații turistice din România și, datorită cererii mari din partea agențiilor de turism, primăria condusă de Olguța Vasilescu a prelungit evenimentul cu încă o săptămână.

Târgul s-a deschis pe 14 noiembrie 2025 și a atras peste 200.000 de vizitatori în primul weekend de la deschidere iar purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache, spunea că se așteaptă ca numărul de vizitatori pe săptămână să ajungă la 400.000. Deși anul trecut încasările primăriei au fost de aproximativ 3 milioane de lei și de 10 milioane de euro pentru industria HoReCa, situația s-a schimbat complet după câștigarea titlului de „cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Conform calculelor făcute de Gândul, ediția din 2025 a Târgului de Crăciun de la Craiova a generat un impact economic total estimat între 150 și 180 de milioane de euro.

Cel mai popular festival din România a generat peste 100 de milioane de euro în 4 zile

De cealaltă parte a baricadei stă industria festivalurilor care a devenit una dintre cele mai populare din România. Când vine vorba de astfel de evenimente, Untold a devenit festivalul reprezentativ al României în doar un deceniu de existență. Untold a început în 2015 ca proiect al unui ONG și a fost desemnat încă de la debutul său, „Best Major Festival”, iar un an mai târziu a devenit cel mai mare eveniment muzical din țară, cu afaceri anuale ce au ajuns să treacă de 100 de milioane de lei. Evenimentul a devenit cea mai importantă afacere din domeniul spectacolelor din țară, iar ediția cu numărul 10 a atras peste 470.000 de fani din peste 150 de țări și a generat sume consistente pentru economia locală. Desfășurat între 7 și 10 august 2025, Untold X a generat aproximativ 120 de milioane de euro, conform estimărilor organizatorilor și ale partenerilor financiari.

Din totalul de 120 de milioane de euro, evenimentul a adus aproximativ 45 de milioane de euro în industria hotelieră, care a funcționat la un grad de ocupare de aproape 100%, inclusiv în zonele limitrofe. HoReCa și comerțul au înregistrat aproximativ 30 de milioane de euro, în timp ce transportul a generat 10 milioane de euro. Alte 7 milioane de euro au provenit din serviciile și comerțul conex, iar 8 milioane de euro din taxe și impozite. De asemenea, bugetul pentru producția festivalului s-a ridicat la aproximativ 24 de milioane de euro, iar estimările organizatorilor arată că 80% din valoarea economică generată a rămas în comunitate.

La ce capitole câștigă teren Târgul de la Craiova

Când vine vorba de impactul economic, Untold rămâne lider detașat pentru că reușește să aducă încasări uriașe în doar câteva zile de eveniment. Dacă e vorba strict despre încasările comercianților, durata evenimentului, numărul total de turiști și bani distribuiți pe termen lung în economia locală, Târgul de Crăciun de la Craiova devine câștigător. Cu aproape 2 luni de eveniment, milioane de vizitatori și un consum constant, Craiova a reușit să transforme un simplu târg de Crăciun într-un adevărat motor economic și a reușit o performanță remarcabilă pentru România. Totuși, Untold rămâne constant an de an atunci când vine vorba de atragerea unui număr mare de turiști și nu are nevoie de confirmări din partea unor competiții, așa cum a fost în cazul Târgului de la Craiova.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025. Programul complet al evenimentelor și prețurile la care vă puteți aștepta

Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul