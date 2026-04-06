Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că România trece printr-un contrast meteorologic major astăzi. Vor fi temperaturi de vară care ating între 15-24°C, dar și un Cod Galben de vânt puternic ce vizează nordul teritoriului și zonele montane.

Potrivit ANM, soarele domină cea mai mare parte a țării, iar temperaturile indică valori mult peste media perioadei. Aerul cald aduce temperaturi plăcute, între 15-24°C la nivel național. În timp ce nordul Moldovei înregistrează valorile cele mai scăzute, restul regiunilor se bucură de o atmosferă de început de vară.

Cod galben de vânt și vijelii

Liniștea termică este însă tulburată de o avertizare meteo de tip Cod Galben, valabilă astăzi între orele 12 și 21. Vântul se intensifică treptat în jumătatea de nord a României. În zonele joase, rafalele ating viteze de 70-80km/h, ceea ce poate crea dificultăți pietonilor și șoferilor.

Cele mai mari probleme apar la altitudini ridicate. La munte, vântul va sufla cu 90-100km/h. În nord, apar și câteva precipitații slabe, dar trecătoare.

Vreme perfectă în Capitală

Bucureștenii au parte de o zi superbă, fără riscuri meteorologice. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar maxima termică urcă până la 23-24°. Noaptea aduce un cer variabil, dar temperaturile se mențin blânde.

