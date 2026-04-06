Prima pagină » Actualitate » Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben care intră în vigoare de azi. Informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că România trece printr-un contrast meteorologic major astăzi. Vor fi temperaturi de vară care ating între 15-24°C, dar și un Cod Galben de vânt puternic ce vizează nordul teritoriului și zonele montane.

Potrivit ANM, soarele domină cea mai mare parte a țării, iar temperaturile indică valori mult peste media perioadei. Aerul cald aduce temperaturi plăcute, între 15-24°C la nivel național. În timp ce nordul Moldovei înregistrează valorile cele mai scăzute, restul regiunilor se bucură de o atmosferă de început de vară.

Cod galben de vânt și vijelii

Liniștea termică este însă tulburată de o avertizare meteo de tip Cod Galben, valabilă astăzi între orele 12 și 21. Vântul se intensifică treptat în jumătatea de nord a României. În zonele joase, rafalele ating viteze de 70-80km/h, ceea ce poate crea dificultăți pietonilor și șoferilor.

Cele mai mari probleme apar la altitudini ridicate. La munte, vântul va sufla cu 90-100km/h. În nord, apar și câteva precipitații slabe, dar trecătoare.

Vreme perfectă în Capitală

Bucureștenii au parte de o zi superbă, fără riscuri meteorologice. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar maxima termică urcă până la 23-24°. Noaptea aduce un cer variabil, dar temperaturile se mențin blânde.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Digi24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Cercetătorii au calculat cât de mult plânge un om, în medie
ALEGERI Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
12:59
Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
FLASH NEWS Șantierul Naval Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins. Ce se întâmplă cu angajații
12:54
Șantierul Naval Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins. Ce se întâmplă cu angajații
CONTROVERSĂ Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone
12:54
Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone
ACTUALITATE Mită de două milioane € în camera de anchetă: cum a încercat să scape un suspect
12:47
Mită de două milioane € în camera de anchetă: cum a încercat să scape un suspect
ECONOMIE Consiliul Concurenței avertizează firmele asupra creșterilor coordonate de prețuri. Cum ar fi încălcată legea
12:33
Consiliul Concurenței avertizează firmele asupra creșterilor coordonate de prețuri. Cum ar fi încălcată legea
NEWS ALERT Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și companiile petroliere la Cotroceni. Ce discută
12:30
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și companiile petroliere la Cotroceni. Ce discută

Cele mai noi

Trimite acest link pe