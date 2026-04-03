România se află sub o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Această atenționare este valabilă până în data de 4 aprilie, la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi ploi – local – însemnate cantitativ, ninsori la peste 1.800 m altitudine și se va depune strat de zăpadă.

„Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină.

În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40…60 l/mp.

În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10…20 cm”, au transmis meteorologii ANM.

„Așteptăm ploi cu caracter local în majoritatea regiunilor”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 3 aprilie 2026.

„Astăzi, în continuare, așteptăm ploi cu caracter local în majoritatea regiunilor.

În partea de sud-est – foarte probabil în această după-amiază -, izolat, avem descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat și Crișana. Dar la rafală nu se vor depăși 45 km/h.

Dacă ne raportăm la regimul termic se vor înregistra valori de temperaturi comparabile cu cele din ziua anterioară, practic cuprinse, în general, între 10 și 18 grade, cu cele mai mari temperaturi în partea de nord-vest a țării”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

