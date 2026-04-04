Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben, valabil până în această seară, la ora 18:00. Potrivit acestei atenționări meteo, vor fi ploi însemnate cantitativ, ninsori la peste 1.800 m altitudine și se va depune strat de zăpadă. La solicitarea Gândul, meteorogul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea de Florii, dar și de Paște.

Potrivit ANM, mare parte din România este „galbenă”, mai puțin partea de vest și nord-vest, acolo unde temperaturile sunt mai ridicate.

„În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40…60 l/mp. În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10…20 cm”, au precizat meteorologii ANM.

ANM: „Nu va fi de Paște ca de Florii”

Există o tradiție, aceea că vremea de Paște va fi la fel cu cea din ziua de Florii. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme, atât pentru Florii, cât și pentru perioada sărbătorilor pascale.

„Nu va fi de Paște ca de Florii, or să se mai schimbe temperaturile, o să scadă puțin și o să avem parte de ceva precipitații în perioada aceea.

Pe termen scurt, mai ales în ceea ce privește ziua de mâine, la nivelul întregii țări vom avea temperaturi cuprinse între 17 și 20 de grade. Temperaturile vor fi pozitive și în celelalte regiuni.

În ceea ce privește Bucureștiul, vom avea temperaturi destul de crescute și aici, cuprinse între 18-20°.

Nu vor fi însemnate precipitații pe parcursul zilei de mâine.

Începând cu ziua de poimâine se vor semnala precipitații restrânse la nivelul întregii regiuni.

În ziua de Florii, vremea va fi în general frumoasă cu temperaturi crescute.

Pentru perioada sărbătorilor pascale vom avea parte temperaturi puțin mai reduse la nivelul întregii regiuni și de ploi slabe cantitativ.

În ceea ce privește Bucureștiul, pentru perioada pascală, vremea va fi puțin schimbătoare, atât din punct de vedere termic, dar și din punct de vedere al cantităților de precipitații”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

