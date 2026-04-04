Prima pagină » Știri » Cum va fi vremea de Florii, dar și de Paște. Informații oficiale de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cum va fi vremea de Florii, dar și de Paște. Informații oficiale de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben, valabil până în această seară, la ora 18:00. Potrivit acestei atenționări meteo, vor fi ploi însemnate cantitativ, ninsori la peste 1.800 m altitudine și se va depune strat de zăpadă. La solicitarea Gândul, meteorogul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea de Florii, dar și de Paște.

Potrivit ANM, mare parte din România este „galbenă”, mai puțin partea de vest și nord-vest, acolo unde temperaturile sunt mai ridicate.

În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40…60 l/mp. În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10…20 cm”, au precizat meteorologii ANM.

ANM: „Nu va fi de Paște ca de Florii”

Există o tradiție, aceea că vremea de Paște va fi la fel cu cea din ziua de Florii. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme, atât pentru Florii, cât și pentru perioada sărbătorilor pascale.

Nu va fi de Paște ca de Florii, or să se mai schimbe temperaturile, o să scadă puțin și o să avem parte de ceva precipitații în perioada aceea.

Pe termen scurt, mai ales în ceea ce privește ziua de mâine, la nivelul întregii țări vom avea temperaturi cuprinse între 17 și 20 de grade. Temperaturile vor fi pozitive și în celelalte regiuni.

  • În ceea ce privește Bucureștiul, vom avea temperaturi destul de crescute și aici, cuprinse între 18-20°.
  • Nu vor fi însemnate precipitații pe parcursul zilei de mâine.
  • Începând cu ziua de poimâine se vor semnala precipitații restrânse la nivelul întregii regiuni.
  • În ziua de Florii, vremea va fi în general frumoasă cu temperaturi crescute.

Pentru perioada sărbătorilor pascale vom avea parte temperaturi puțin mai reduse la nivelul întregii regiuni și de ploi slabe cantitativ.

În ceea ce privește Bucureștiul, pentru perioada pascală, vremea va fi puțin schimbătoare, atât din punct de vedere termic, dar și din punct de vedere al cantităților de precipitații”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Reportaj din Parcul Carol. Jandarmeria și-a etalat cele mai impunătoare arme și dotări. Mașina blindată a forțelor de ordine consumă cât 3 Lamborghini
19:25
Reportaj din Parcul Carol. Jandarmeria și-a etalat cele mai impunătoare arme și dotări. Mașina blindată a forțelor de ordine consumă cât 3 Lamborghini
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Când încep să scadă temperaturile și revin ploile însoțite de descărcări electrice. ANM, noi informații pentru Gândul
10:55
Avertisment al meteorologilor. Când încep să scadă temperaturile și revin ploile însoțite de descărcări electrice. ANM, noi informații pentru Gândul
ANALIZA de 10 Amenințarea Houthi. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, „asul” din „mâneca” Teheranului ar putea bloca Bab el-Mandeb. „Șoc fără precedent pentru comerțul global și piețele energetice”
10:00
Amenințarea Houthi. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, „asul” din „mâneca” Teheranului ar putea bloca Bab el-Mandeb. „Șoc fără precedent pentru comerțul global și piețele energetice”
CONTROVERSĂ Social media, dușmanul Kremlinului. După blocarea Instagram, Facebook, Viber, YouTube și WhatsApp, a venit și rândul Telegram? „Aplicația trebuie închisă, nu poate fi controlată”
09:00
Social media, dușmanul Kremlinului. După blocarea Instagram, Facebook, Viber, YouTube și WhatsApp, a venit și rândul Telegram? „Aplicația trebuie închisă, nu poate fi controlată”
CONTROVERSĂ Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
05:00
Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
CONTROVERSĂ Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă
14:59, 04 Apr 2026
Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe