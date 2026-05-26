Victor Ponta: "Dacă America, Europa și Rusia or să zică: Moldova, o dăm la români, o să fie un noroc. Noi nu existăm la masa discuțiilor"

Victor Ponta a vorbit, la B1TV, despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, în contextul în care Eugen Tomac, europarlamentar de origine basarabeană, este vehiculat pentru a fi numit candidat la funcția de premier. Referitor la alipirea celor două teritorii, fostul premier Ponta a subliniat că e foarte posibil ca marile puteri ale lumii să decidă pe această temă, deoarece politica externă a României este, practic, inexistentă.

Victor Ponta critică lipsa de acțiune a Ministerului Afacerilor Externe în ceea ce privește relațiile diplomatice, motiv pentru care România nu se află la masa discuțiilor cu liderii lumii, pe teme care o afecteză în mod direct.

„Îmi pare rău, eu cred că politică înaltă, în România, prin reprezentanții săi, începând cu Ministerul de Externe, nu există, nu contează. Nu s-a implicat, nimic, n-are nici niciun cuvânt de spus”, precizează fostul premier.

„La nivel de politică externă nu existăm”

Acesta consideră, de asemenea, că soarta unirii României cu Republica Moldova se află, mai degrabă, în mâinile marilor puteri precum SUA, Rusia și UE. Doar printr-un „noroc”, spune Victor Ponta, Basarabia va fi alipită României.

„Deci, dacă se va lua o decizie peste capul nostru, în care America cu Europa și cu Rusia o să zică: Moldova, o dăm la români. O să fie o pleașcă, așa, un noroc, dar nu are legătură cu ce facem noi acum, că noi ce facem acum la nivel de politică externă nu existăm”, mai adaugă Victor Ponta.

„Poate o să luăm o firmă de lobby în Republica Moldova”

România se confruntă cu o politică externă deficitară încă de pe vremea președintelui Iohannis, iar situația continuă și în prezent, sub mandatul lui Nicușor Dan, este de părere fostul premier.

„Dacă vrem să existăm în zona noastră, ar trebui să avem o politică externă. Ori noi n-am avut o politică externă de la domnul Iohannis încoace, care era prea leneș, la domnul Nicușor Dan, care e prea ezitant din punctul ăsta de vedere”, a declarat Victor Ponta la B1TV. „Poate o să luăm o firmă de lobby în Republica Moldova să ne ajute pe acolo să facem întâlniri, înțelegeți ironia, dar nu existăm”, a adăugat, cu amară ironie, Victor Ponta, care a făcut aluzie la contractul României cu firma de lobby americană pentru medierea relațiilor diplomatice SUA.

Victor Ponta, despre numirea lui Eugen Tomac în funcția de premier

Fostul premier și-a exprimat susținerea față de unirea României cu Republica Moldova. Acesta a menționat că, Eugen Tomac, în calitate de premier, ar avea o sarcină delicată în ceea ce privește gestionarea relațiilor cu Republica Moldova.

„Eu cred într-o realipire a Moldovei la România, în primul rând, făcându-i pe oamenii de acolo să vadă că e mai bine în România și că e un câștig pentru ei. Poate domnul Tomac să zică: „Oameni buni, în Republica Moldova trăiți rău. Lăsați că vă ajutăm noi. Vă plătim noi datoriile, vă dăm noi energie ieftină”. E riscant acest pariu, că dacă n-o va face, își pierde suportul pe partea aia a Prutului și pe partea asta”, a declarat Ponta.

