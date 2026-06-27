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Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie

Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie
sursa foto: Envato
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Punctul negru este o boală fungică comună care afectează trandafirii, dar un simplu spray oferă o soluție naturală pentru a preveni răspândirea acesteia, scrie Daily Express.

Deși sunt frumoși, trandafirii pot fi deosebit de vulnerabili la o boală fungică numită pată neagră în această perioadă a anului, deoarece sporii prosperă de obicei atunci când solul se încălzește, dar rămâne umed din cauza vremii inconsistente.

Această boală își trage numele de la cel mai distinctiv simptom: pete mari, pătate, întunecate, pe frunzișul trandafirului, care ulterior cad, transmițând infecția în întreaga grădină. Este puțin probabil ca pata neagră, singură, să distrugă complet trandafirii, dar debilește frunzele, astfel încât planta nu poate capta suficientă energie, ceea ce o face considerabil mai susceptibilă la dăunători și alte afecțiuni.

Acest lucru va face ca trandafirii să înflorească cu greu, lăsându-vă cu o plantă rară și fără viață, care este, de asemenea, mai predispusă să moară vara, deoarece se luptă să facă față condițiilor mai calde.

Din fericire, Joe, grădinar și fondator al In the Wild Garden, a dezvăluit că există o abordare naturală, dar remarcabil de eficientă, pentru a preveni pătarea neagră la trandafiri sau chiar pentru a ajuta la remedierea acesteia, prin pulverizarea lor cu lapte.

Joe a spus: „Amestecați o soluție dintr-o parte lapte (lapte integral) cu două părți apă într-o sticlă cu pulverizator. Pulverizați frunzele rămase ale plantei cu această soluție și repetați în fiecare săptămână.”

Poate suna neobișnuit, dar atunci când laptele este expus la lumina soarelui, acesta generează compuși dăunători sporilor fungici, împiedicându-i să prolifereze.

Laptele va forma, de asemenea, o peliculă subțire pe frunză, ceea ce va îngreuna considerabil aderența sporilor la plantă și va servi drept scut protector împotriva infecției.

Aplicarea laptelui va ajuta la prevenirea petelor negre în primăvară sau va încetini progresia bolii dacă este detectată suficient de devreme, oferind plantei o șansă mult mai mare de supraviețuire.

Pulverizați soluția de lapte pe trandafiri o dată pe săptămână, dimineața.

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