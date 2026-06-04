Turismul românesc, în declin. Cum a scăzut numărul vizitatorilor în primele luni din 2026 și care sunt orașele care au rămas în topul preferințelor

Turismul din România înregistrează o scădere vizibilă în primele luni ale anului 2026. Datele oficiale de la INS arată că avem mai puțini oaspeți și mai puține nopți petrecute în hoteluri sau pensiuni comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Scăderea s-a simțit puternic în luna aprilie, când numărul persoanelor cazate a coborât cu 7% față de aprilie 2025. În ciuda acestui trend negativ, Bucureștiul și Brașovul își mențin pozițiile și rămân cele mai căutate destinații din țară.



Mai puține nopți petrecute la hotel în aprilie

În cursul lunii aprilie, unitățile de cazare din țară au primit un total de 813, 6 mii de turiști. Majoritatea acestora, adică 77,5%, au fost cetățeni români, iar vizitatorii străini au avut o pondere de 22,5%. Scăderea cea mai mare apare la numărul de înnoptări, unde s-a înregistrat o prăbușire de 11,6% față de anul trecut. Din această cauză, gradul de ocupare al hotelurilor a coborât la doar 20,3%. Ca durată a vacanței, străinii au rămas la noi în medie 2,1 zile, iar românii 1,8 zile.

Bilanțul primelor 4 luni și topul județelor preferate

Datele pentru primele 4 luni din 2026 confirmă că problemele din turism sunt de durată. Intervalul ianuarie-aprilie a adus cu 6,1% mai puțini clienți și o scădere de 8% a nopților de cazare față de anul trecut. În această perioadă, Bucureștiul conduce topul preferințelor cu 557,3 mii de vizitatori, urmat de Brașov cu 385,2 mii și Cluj cu 168,3 mii de oameni.

Cei mai mulți străini sosiți în România au venit din Italia, Germania și Regatul Unit.

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