Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat că partidul nu a luat încă o decizie privind susținerea premierului desemnat, liberalul Adrian Veștea. Botond a precizat că nu crede că acesta vrea să continue programul lui Ilie Bolojan, sugerând astfel că declarațiile sale „nu reflectă realitatea”.

Liderul deputaților UDMR a subliniat la Digi24 că UDMR nu va intra în jocul tensiunilor din PNL. Mai mult, formațiunea sa nu va lua parte la eventuale încercări de scindare a Partidului Național Liberal.

UDMR: Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL

Csoma Botond a comentat scenariile politice privind susținerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și calculele care indică o posibilă majoritate parlamentară de circa 240 de voturi. Întrebat pe ce se bazează aceste estimări, Csoma Botond a respins ideea că UDMR ar fi parte a acestor discuții.

„Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal”. El a subliniat că UDMR nu dorește să se implice în conflictele din interiorul PNL și că va aștepta clarificări politice înainte de a lua o poziție.

„Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Deci, în acest sens încă n-am adoptat o poziție și, sigur, că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare are”.

„Nu cred că Veștea dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”

Csoma Botond a comentat, pentru sursa citată, afirmațiile potrivit cărora Veștea ar dori să continue programul de guvernare început de Ilie Bolojan. Însă, a exprimat rezerve față de această poziționare.

„Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea. Nu știu dacă reflectă realitatea. Vă spun sincer, nu pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că el chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”.

În același context, liderul UDMR chestionează compatibilitatea politică dintre o eventuală guvernare Veștea și social-democrați. „Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă PSD a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?”

Referindu-se la discuțiile despre o posibilă scindare în PNL, Csoma Botond a spus că UDMR nu va lua parte la astfel de tensiuni. „Nu dorim să luăm parte la anumite încercări de scindare a Partidului Național Liberal. (…) Vom vedea după aceea ce se întâmplă. Dacă acea scindare e o scindare reală sau se rezumă la anumite declarații, vom vedea”.

UDMR neagă cifra anunțată de premierul desemnat referitor la voturile formațiunii

În privința cifrei avansate de Adrian Veștea, potrivit căreia s-ar baza pe cel puțin 240 de voturi în Parlament, liderul deputaților UDMR a punctat că această estimare nu a fost discutată cu formațiunea de care aparține.

„Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi. Sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi. Dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment”.

Liderul maghiar a subliniat că UDMR nu își angajează voturile în acest moment. „Pe acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza, pentru că n-am luat o decizie. Deci, eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic”.

Politicianul a comentat desemnarea lui Adrian Veștea. Botond a remarcat că UDMR a fost luat prin surprindere de această mutare politică neașteptată a lui Nicușor Dan. El a adăugat că formațiunea sa se aștepta la noi consultări politice înainte de o astfel de decizie. Decizia a fost luată înainte ca acest proces să se finalizeze, a conchis Botond.