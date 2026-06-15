Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat că partidul nu a luat încă o decizie privind susținerea premierului desemnat, liberalul Adrian Veștea. Botond a precizat că nu crede că acesta vrea să continue programul lui Ilie Bolojan, sugerând astfel că declarațiile sale „nu reflectă realitatea”.
Liderul deputaților UDMR a subliniat la Digi24 că UDMR nu va intra în jocul tensiunilor din PNL. Mai mult, formațiunea sa nu va lua parte la eventuale încercări de scindare a Partidului Național Liberal.
Csoma Botond a comentat scenariile politice privind susținerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și calculele care indică o posibilă majoritate parlamentară de circa 240 de voturi. Întrebat pe ce se bazează aceste estimări, Csoma Botond a respins ideea că UDMR ar fi parte a acestor discuții.
„Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal”. El a subliniat că UDMR nu dorește să se implice în conflictele din interiorul PNL și că va aștepta clarificări politice înainte de a lua o poziție.
„Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Deci, în acest sens încă n-am adoptat o poziție și, sigur, că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare are”.
Csoma Botond a comentat, pentru sursa citată, afirmațiile potrivit cărora Veștea ar dori să continue programul de guvernare început de Ilie Bolojan. Însă, a exprimat rezerve față de această poziționare.
„Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea. Nu știu dacă reflectă realitatea. Vă spun sincer, nu pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că el chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”.
În același context, liderul UDMR chestionează compatibilitatea politică dintre o eventuală guvernare Veștea și social-democrați. „Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă PSD a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?”
Referindu-se la discuțiile despre o posibilă scindare în PNL, Csoma Botond a spus că UDMR nu va lua parte la astfel de tensiuni. „Nu dorim să luăm parte la anumite încercări de scindare a Partidului Național Liberal. (…) Vom vedea după aceea ce se întâmplă. Dacă acea scindare e o scindare reală sau se rezumă la anumite declarații, vom vedea”.
În privința cifrei avansate de Adrian Veștea, potrivit căreia s-ar baza pe cel puțin 240 de voturi în Parlament, liderul deputaților UDMR a punctat că această estimare nu a fost discutată cu formațiunea de care aparține.
„Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi. Sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi. Dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment”.
Liderul maghiar a subliniat că UDMR nu își angajează voturile în acest moment. „Pe acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza, pentru că n-am luat o decizie. Deci, eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic”.
Politicianul a comentat desemnarea lui Adrian Veștea. Botond a remarcat că UDMR a fost luat prin surprindere de această mutare politică neașteptată a lui Nicușor Dan. El a adăugat că formațiunea sa se aștepta la noi consultări politice înainte de o astfel de decizie. Decizia a fost luată înainte ca acest proces să se finalizeze, a conchis Botond.