Prima pagină » Actualitate » UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”

UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”

UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”
Galerie Foto 3
Csoma Botond (UDMR) crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat că partidul nu a luat încă o decizie privind susținerea premierului desemnat, liberalul Adrian Veștea. Botond a precizat că nu crede că acesta vrea să continue programul lui Ilie Bolojan, sugerând astfel că declarațiile sale „nu reflectă realitatea”.

Liderul deputaților UDMR a subliniat la Digi24 că UDMR nu va intra în jocul tensiunilor din PNL. Mai mult, formațiunea sa nu va lua parte la eventuale încercări de scindare a Partidului Național Liberal.

UDMR: Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL

Csoma Botond a comentat scenariile politice privind susținerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și calculele care indică o posibilă majoritate parlamentară de circa 240 de voturi. Întrebat pe ce se bazează aceste estimări, Csoma Botond a respins ideea că UDMR ar fi parte a acestor discuții.

UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Sursa: Administrația Prezidențială

„Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal”. El a subliniat că UDMR nu dorește să se implice în conflictele din interiorul PNL și că va aștepta clarificări politice înainte de a lua o poziție.

„Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Deci, în acest sens încă n-am adoptat o poziție și, sigur, că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare are”.

„Nu cred că Veștea dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”

Csoma Botond a comentat, pentru sursa citată, afirmațiile potrivit cărora Veștea ar dori să continue programul de guvernare început de Ilie Bolojan. Însă, a exprimat rezerve față de această poziționare.

„Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea. Nu știu dacă reflectă realitatea. Vă spun sincer, nu pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că el chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”.

Mesaj din PNL pentru Adrian Veștea

Mesaj din UDMR pentru Adrian Veștea

În același context, liderul UDMR chestionează compatibilitatea politică dintre o eventuală guvernare Veștea și social-democrați. „Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă PSD a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?”

Referindu-se la discuțiile despre o posibilă scindare în PNL, Csoma Botond a spus că UDMR nu va lua parte la astfel de tensiuni. „Nu dorim să luăm parte la anumite încercări de scindare a Partidului Național Liberal. (…) Vom vedea după aceea ce se întâmplă. Dacă acea scindare e o scindare reală sau se rezumă la anumite declarații, vom vedea”.

UDMR neagă cifra anunțată de premierul desemnat referitor la voturile formațiunii

În privința cifrei avansate de Adrian Veștea, potrivit căreia s-ar baza pe cel puțin 240 de voturi în Parlament, liderul deputaților UDMR a punctat că această estimare nu a fost discutată cu formațiunea de care aparține.

„Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi. Sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi. Dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment”.

Liderul maghiar a subliniat că UDMR nu își angajează voturile în acest moment. „Pe acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza, pentru că n-am luat o decizie. Deci, eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic”.

Politicianul a comentat desemnarea lui Adrian Veștea. Botond a remarcat că UDMR a fost luat prin surprindere de această mutare politică neașteptată a lui Nicușor Dan. El a adăugat că formațiunea sa se aștepta la noi consultări politice înainte de o astfel de decizie. Decizia a fost luată înainte ca acest proces să se finalizeze, a conchis Botond.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
13:54
Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
MARIUS TUCĂ SHOW Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
13:45
Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
FLASH NEWS Bolojan sau Abrudean ar putea sesiza CCR în cazul lui Nicuşor Dan: „Pentru o conduită viitoare de urmat”
12:58
Bolojan sau Abrudean ar putea sesiza CCR în cazul lui Nicuşor Dan: „Pentru o conduită viitoare de urmat”
ACTUALITATE Stelian Ogică dezvăluie cum arăta viața în penitenciar: „Eram 100-120 de oameni într-o cameră”
12:30
Stelian Ogică dezvăluie cum arăta viața în penitenciar: „Eram 100-120 de oameni într-o cameră”
ACCIDENT ÎPS Timotei, implicat într-un accident pe drumul Arad – Horia. Arhiepiscopul Aradului a fost dus la urgențe
12:22
ÎPS Timotei, implicat într-un accident pe drumul Arad – Horia. Arhiepiscopul Aradului a fost dus la urgențe
FLASH NEWS ANAF schimbă foaia. Peste 540 milioane de lei vor fi confiscate de la persoane fizice. Cea mai mare sumă impusă individual este de 4 milioane euro
12:07
ANAF schimbă foaia. Peste 540 milioane de lei vor fi confiscate de la persoane fizice. Cea mai mare sumă impusă individual este de 4 milioane euro
Digi24
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Ar trebui ca femeile să-și adapteze exercițiile fizice la ciclul menstrual?
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
14:00
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
VIDEO Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
13:49
Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
CONTROVERSĂ Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”
13:25
Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”
CONTROVERSĂ Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. „Suntem un stat independent și suveran“
13:22
Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. „Suntem un stat independent și suveran“
ECONOMIE BNR confirmă declinul economiei. Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni din 2026
13:12
BNR confirmă declinul economiei. Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni din 2026
Ogică susține că Băcăian și Clita l-ar fi intimidat psihic în cazul biletului: „Voiau să mă terorizeze ca să cedez”
13:00
Ogică susține că Băcăian și Clita l-ar fi intimidat psihic în cazul biletului: „Voiau să mă terorizeze ca să cedez”

Cele mai noi

Trimite acest link pe