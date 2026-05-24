Un bărbat a returnat un bilet de loterie pierdut de un străin. Câteva săptămâni mai târziu, a câștigat peste jumătate de milion de dolari.

Un bărbat din Carolina de Sud a câștigat peste jumătate de milion de dolari la loterie. Acesta spune că totul a început în momentul în care a găsit un bilet câștigător pe podeaua unei benzinării, scrie People.

Bărbatul a ales să își păstreze anonimatul și a povestit că a găsit pe podeaua unei benzinării aflate în fața unui magazin un bilet de loterie câștigător în valoare de 500 de dolari, potrivit unui comunicat transmis de South Carolina Education Lottery.

Ulterior, acesta a discutat cu managerul magazinului și i-a spus să îl anunțe dacă cineva va veni să caute biletul. În cele din urmă, proprietarul biletului a apărut, iar bărbatul i l-a returnat.

Ce își dorește câștigătorul să facă cu banii

„Proprietarul a fost atât de recunoscător că și-a recuperat biletul, încât am simțit că voi câștiga și eu la loterie după aceea. Pur și simplu am știut”, a declarat bărbatul, potrivit reprezentanților loteriei.

Ceea ce părea doar o dorință sau, mai bine zis, intuiție, s-a dovedit a fi adevărat. Două luni mai târziu, pe 25 aprilie, bărbatul a câștigat jackpotul Palmetto Cash 5, în valoare de 586.000 de dolari. Șansele de câștig erau de una la 850.668. Suma câștigată este calculată înainte de plata taxelor.

Bărbatul a declarat că își dorește să folosească banii câștigați pentr a-i ajuta pe alții. De asemenea, el a mărturisit că speră ca povestea sa să îi încurajeze pe oameni să fie onești și să facă ce este corect.

„Am avut noroc în viață și pot folosi acest premiu pentru a ajuta câțiva oameni”, a spus el. „Poate că povestea mea îi va încuraja și pe alții să facă ceea ce este corect”, a declarat bărbatul.

