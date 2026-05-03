Un bărbat a câștigat aproape 6 milioane de euro la loto, iar 18 luni mai târziu a ajuns dator. Cum a ajuns în această situație

Un bărbat a câștigat 5,6 milioane de euro la loto, dar în mai puțin de 2 ani și-a pierdut toți banii și a ajuns îndatorat. Bărbatul susține că a fost înșelat de escroci.

Ne imaginăm adesea ce am face dacă am câștiga o sumă mare la loterie. Unii și-ar face toate plăcerile fără limite, alții și-ar deschide o afacere, iar alții și-ar rezolva problemele financiare. Exact asta i s-a întâmplat unui câștigător din Béarn, Franța.

El a povestit: „Mi-a schimbat complet viața. Eram într-o situație grea, părinții mei urmau să fie dați afară pentru că proprietarul vindea totul și trebuia să găsim 200.000 de euro. Am avut un noroc incredibil: am câștigat la loto. Le-am cumpărat părinților o casă. Am continuat să lucrez, iar apoi m-am apucat de afaceri.”, relatează Capital.

Fostul câștigător a declarat că, din păcate, a întâlnit persoanele nepotrivite, iar asocierea cu acestea au dus la dezastrul ce urma să vină.

„Am întâlnit o persoană nepotrivită”, explică el. „Eram trei asociați (…) M-au făcut să investesc la bursă și, în decurs de un an și jumătate, pierdusem deja jumătate din suma inițială. Și vedeam că tot ce investisem, de fapt, nu îmi aducea nimic. Astăzi simt o ură uriașă.”, spune bărbatul.