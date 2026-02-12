A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător

Un jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de aproape 23 de milioane de lei, la tragerea de joi, 12 februarie. Biletul a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 22.948.891,68 lei (aproximativ 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul total al biletului fiind 28 de lei.

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în 2026, la Loto 6/49. Ultima dată când premiul de categoria I a fost câștigat la Loto 6/49 a fost pe 9 noiembrie 2025, valoarea fiind 49.149.676,24 lei, amintește Mediafax.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

