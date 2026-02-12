Prima pagină » Actualitate » A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător

A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător

12 feb. 2026, 22:09, Actualitate
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 - categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător
Numerele extrase la tragerile Loto / sursă foto: Shutterstock

Un jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de aproape 23 de milioane de lei, la tragerea de joi, 12 februarie. Biletul a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 22.948.891,68 lei (aproximativ 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul total al biletului fiind 28 de lei.

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în 2026, la Loto 6/49. Ultima dată când premiul de categoria I a fost câștigat la Loto 6/49 a fost pe 9 noiembrie 2025, valoarea fiind 49.149.676,24 lei, amintește Mediafax.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Autorul mai recomandă:

Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles

Întâmplarea care i-a adus unui tâmplar 3.600.000 de lire sterline la loto. „Simțeam că am noroc și chiar am avut”

Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea”

O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”

Bucuria unor câștigători la Loto s-a transformat într-o mare dezamăgire, după o eroare la tragerea de Crăciun. Cum s-a ajuns în această situație

Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie

I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Scandal internațional cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro
21:05
Scandal internațional cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro
INEDIT Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul
20:57
Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
20:14
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
ACTUALITATE Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
19:13
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Ce aduc suplimentele în alimentația zilnică și cum le alegem informat (P)
FLASH NEWS Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
21:15
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
FLASH NEWS Nicușor Dan a decis poziția României referitor la Consiliul pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori”
21:09
Nicușor Dan a decis poziția României referitor la Consiliul pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori”
FLASH NEWS Nicușor Dan recunoaște că România nu poate adopta moneda euro din cauza deficitului și a datoriilor externe: „Peste trei ani de acum încolo”
20:55
Nicușor Dan recunoaște că România nu poate adopta moneda euro din cauza deficitului și a datoriilor externe: „Peste trei ani de acum încolo”
FLASH NEWS Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare”
20:49
Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare”
FLASH NEWS Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron
20:18
Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League

Cele mai noi

Trimite acest link pe