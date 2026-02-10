Prima pagină » Știri externe » Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles

Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles

10 feb. 2026, 17:16, Știri externe
Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles
Întâmplarea care i-a adus unui tâmplar 3.600.000 de lire sterline la loto

Un bărbat din Spania a fost obligat de Tribunalul Civil din Tui să împartă premiul de un milion de euro pe care l-a câștigat la loteria ONCE, cu un prieten, pentru că instanța confirmat existența unui acord verbal între cei doi.

Potrivit publicației spaniole 20Minutos, citată de Libertatea, decizia judecătorului este bazată pe mărturii și dovezi care demonstrează că cei doi prieteni au convenit să împartă premiul în cazul unui câștig, prietenul urmând să primească 100.000 de euro din sumă.

Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles

Cazul a început în 2022 când bărbatul care a câștigat marele premiul a refuzat să îi dea prietenului său partea promisă și a invocat dezaprobarea fiicei sale. Judecătorul a respins această justificare, menționând că „acordul verbal a fost confirmat de martori și chiar de convorbiri înregistrate”. Una dintre aceste dovezi include o conversație relatată de un martor, în care câștigătorul îi spunea prietenului: „Cei 100.000 de euro ai tăi îi poți folosi cum dorești”.

În instanță au fost prezentate și mesaje de WhatsApp între fiica bărbatului câștigător și prietenul acestuia, în care ea afirma: „Această formă de înțelegeri nu mi se pare normală”. Toate aceste elemente au condus la concluzia că acordul verbal a existat, chiar dacă bărbatul câștigător l-a negat în fața instanței.

Decizia judecătorului a fost că bărbatul trebuie să plătească prietenului său suma de 100.000 de euro, plus dobânzile aferente. Avocatul reclamantului, Carlos Borrás, a subliniat că această hotărâre subliniază importanța respectării cuvântului dat, chiar și în lipsa unui document scris.

