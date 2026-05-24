Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”.

Mulți turiști caută deja vacanțe în Europa pentru această vară. Continentul oferă numeroase orașe spectaculoase, însă unele destinații sunt considerabil mai accesibile decât altele.

Potrivit unui studiu realizat de KAYAK, motorul de căutare pentru călătorii care compară prețurile zborurilor și hotelurilor de pe sute de site-uri, Praga este cea mai „prietenoasă cu portofelul” destinație europeană pentru turiștii britanici în acest an, scrie Express.

„Orașul celor o sută de turnuri”

Capitala Cehiei este renumită pentru arhitectura sa impresionantă, prețurile accesibile și atmosfera vibrantă. Orașul este supranumit și „Orașul celor o sută de turnuri”, datorită numeroaselor clădiri istorice și turle spectaculoase care domină peisajul urban.

Conform cercetării, o cameră dublă ajunge la aproximativ 284 de lire. Astfel, costul mediu pentru o vacanță de șapte zile este de aproximativ 427 de lire de persoană. KAYAK arată că Praga este mai ieftină decât alte destinații europene populare precum Bruxelles, Cracovia sau Berlin. În același timp, o vacanță în München, Milano sau Madrid presupune costuri și mai ridicate.

La fel ca în multe orașe europene, prețurile berii diferă în funcție de locație, însă în Praga o halbă poate fi găsită cu doar 2,32 euro. Cele mai scumpe localuri sunt, de regulă, puburile artizanale și restaurantele aflate în apropierea Pieței Vechi. Orașul este celebru pentru viața de noapte, restaurantele tradiționale și cafenelele sale, iar turiștii apreciază combinația dintre prețurile mici și atmosferă.

Arhitectură de poveste

Praga este considerată unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa datorită clădirilor sale istorice foarte bine conservate. Vizitatorii se plimbă pe străzile vechi admirând arhitectura gotică, barocă și renascentistă.

Una dintre cele mai importante atracții este Catedrala Sfântul Vitus, aflată în complexul Castelului din Praga. De asemenea, Podul Carol și Biserica Maicii Domnului din fața Týnului sunt printre cele mai fotografiate locuri din oraș.

Un alt simbol celebru este Ceasul Astronomic din Praga, construit în anul 1410. Acesta este al treilea cel mai vechi ceas astronomic din lume și cel mai vechi care funcționează încă. În fiecare zi, sute de turiști se adună în Piața Orașului Vechi pentru a-l admira.

Prețuri accesibile pentru turiști

Unul dintre principalele motive pentru care Praga rămâne atât de populară în rândul turiștilor este costul redus al vacanțelor. Cazarea, transportul public, mâncarea și băuturile sunt mai ieftine decât în multe alte capitale europene.

Potrivit studiului, o masă locală însoțită de o bere poate costa între 8 și 13 euro. În plus, multe dintre cele mai importante atracții turistice, precum Orașul Vechi, Podul Carol sau Castelul din Praga, pot fi vizitate gratuit.

Transportul public este, de asemenea, foarte accesibil. Turiștii pot cumpăra abonamente valabile pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet de 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, iar unul de 90 de minute în jur de 1,80 euro. Un abonament de 24 de ore costă aproximativ 5,50 euro, iar unul de 72 de ore aproximativ 13,30 euro.

În ceea ce privește cazarea, hostelurile costă între 17 și 35 de euro pe noapte, hotelurile mai ieftine între 35 și 70 de euro, iar unitățile de lux între 80 și 140 de euro pe noapte.

Praga are parte de cele mai calde și însorite luni între mai și septembrie. În această perioadă, temperaturile medii maxime variază între 22 și 27 de grade Celsius, iar zilele sunt lungi și plăcute. Cele mai bune luni pentru a vizita orașul sunt aprilie, mai, septembrie și octombrie. Totuși, între iunie și august temperaturile pot depăși uneori 30 de grade Celsius.

Fiind sezon de vârf, orașul devine foarte aglomerat în timpul verii, iar atracțiile turistice și restaurantele populare pot avea cozi mari. Iarna, temperaturile din Praga scad frecvent sub pragul de îngheț, însă orașul atrage numeroși turiști în luna decembrie datorită celebrelor târguri de Crăciun.

