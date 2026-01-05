Prima pagină » Diverse » Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea”

05 ian. 2026, 22:35, Diverse
Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea”
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Un croat din orașul Split a început noul an cu mult noroc, câștigând o adevărată avere la Eurojackpot. El a ridicat deja marele premiu, săptămâna aceasta, de la Casa Principală a Loteriei Croate.

Norocosul câștigător a ghicit combinația 5+1 și a câștigat suma de 669.842,80 euro, potrivit publicației sârbe Blic.rs.

Biletul câștigător l-a achiziționat, așa cum făcea de obicei, de la același punct de vânzare din Split, jucând întotdeauna aceleași numere, alese după datele de naștere ale membrilor familiei. De data aceasta, însă, ele i-au adus mult noroc.

El recunoaște că acesta este primul său premiu important și a aflat despre câștig prin teletext*.

„Emoția a fost atât de mare, încât nu am reușit să dorm toată noaptea”, a spus fericitul jucător, care – evident – a împărtășit imediat vestea cea mare cu familia și rudele sale.

*Teletext – Sistem de transmitere prin telecomandă și afișare pe ecranul televizorului a unor pagini cu informații diverse sub formă de text și grafică simplă (cf. DEX).

