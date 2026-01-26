Vila deputatului PNL Marilen Pirtea, spartă de hoți în weekend, nu apare în declarația de avere

Casa rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a fost spartă de hoți. Incidentul s-a petrecut în weekend, scrie puterea.ro, care, însă, dezvăluie că imobilul nu apare „în documentele celui care se visează ministrul Educației”.

Marilen Pirtea este și deputat PNL de Timiș, potrivit sursei citate.

„Nu țin acasă bani”

Și, totuși, casa îi aparține lui Pirtea, care a confirmat incidentul. „E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat Marilen Pirtea. El a spus că nu era acasă „când s-a întâmplat evenimentul”.

Lovitura a fost dată sâmbătă seară, 24 ianuarie. Hoții au spart o vilă în localitatea Dumbrăvița, din județul Timiș, pe care o deține rectorul Universității de Vest.

În declarația de avere, Pirtea a trecut trei apartamente și două case, dar nu și vila de la Dumbrăvița. Imobilul ar fi evaluat la 700.000 de euro. Deși locuiește de mai bine de doi ani acolo, deputatul liberal nu a menționat și acest imobil în declarația de avere postată pe site-ul Camerei Deputaților. Acolo a trecut, în schimb, două apartamente în Timișoara și unul la Năvodari. De asemenea, are și două case, una în Timișoara și alta în Caraș-Severin, plus „ceasuri, bijuterii și aur” în valoare de 85.000 de euro.

Puterea.ro își încheie articolul cu o întrebare lansată autorităților competente: „Oare, Agenția Națională de Integritate (ANI) n-ar trebui să scaneze averea rectorului-parlamentar Marilen Pirtea, nimeni altul decât nepotul «buldogului» Vasile Blaga, mai ales că vila de la Dumbrăvița a fost «omisă» câțiva ani din declarația de avere?”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jaf de 40.000 de euro în Iași. Un interlop a chemat victima la un pahar, în timp ce hoții au jefuit vila luxoasă a acesteia

GAZAȚI și JEFUIȚI în vila de lux din Saint-Tropez. Richard Hammond, soția sa și mai mulți invitați au fost călcați de hoți în timp ce DORMEAU