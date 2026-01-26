Prima pagină » Actualitate » Vila deputatului PNL Marilen Pirtea, spartă de hoți în weekend, nu apare în declarația de avere

Vila deputatului PNL Marilen Pirtea, spartă de hoți în weekend, nu apare în declarația de avere

26 ian. 2026, 13:19, Actualitate
Vila deputatului PNL Marilen Pirtea, spartă de hoți în weekend, nu apare în declarația de avere
Vila lui Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și deputat PNL, spartă de hoți / Sursa FOTO: puterea.ro

Casa rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a fost spartă de hoți. Incidentul s-a petrecut în weekend, scrie puterea.ro, care, însă, dezvăluie că imobilul nu apare „în documentele celui care se visează ministrul Educației”.

Marilen Pirtea este și deputat PNL de Timiș, potrivit sursei citate.

„Nu țin acasă bani”

Și, totuși, casa îi aparține lui Pirtea, care a confirmat incidentul. „E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat Marilen Pirtea. El a spus că nu era acasă „când s-a întâmplat evenimentul”.

Lovitura a fost dată sâmbătă seară, 24 ianuarie. Hoții au spart o vilă în localitatea Dumbrăvița, din județul Timiș, pe care o deține rectorul Universității de Vest.

În declarația de avere, Pirtea a trecut trei apartamente și două case, dar nu și vila de la Dumbrăvița. Imobilul ar fi evaluat la 700.000 de euro. Deși locuiește de mai bine de doi ani acolo, deputatul liberal nu a menționat și acest imobil în declarația de avere postată pe site-ul Camerei Deputaților. Acolo a trecut, în schimb, două apartamente în Timișoara și unul la Năvodari. De asemenea, are și două case, una în Timișoara și alta în Caraș-Severin, plus „ceasuri, bijuterii și  aur” în valoare de 85.000 de euro.

Puterea.ro își încheie articolul cu o întrebare lansată autorităților competente: „Oare, Agenția Națională de Integritate (ANI) n-ar trebui să scaneze averea rectorului-parlamentar Marilen Pirtea, nimeni altul decât nepotul «buldogului» Vasile Blaga, mai ales că vila de la Dumbrăvița a fost «omisă» câțiva ani din declarația de avere?”.

