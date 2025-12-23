Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție

Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan pe Educație, este vehiculat că ar putea lua loc ministrului Daniel David. De numele lui Pirtea se leagă mai multe controverse, ce vizează acuzații de plagiat, dar și strânse conexiuni cu fostul adjunct SRI, Florian Coldea.

Demisia ministrului Educației Daniel David l-a readus în atenție pe Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara (UVT) și consilierul premierului Bolojan.

Marilen Pirtea, suspectat de plagiat

Primele controverse asociate cu numele lui Pirtea au apărut în 2016, când rectorul a fost ținta unor suspciuni de plagiat, în cazul unor articole publicate între 2008-2015. Materialele respective, în care Pirtea figura ca autor sau coautor, conțineau pasaje similare cu alte lucrări academice fără indicarea clară a sursei.

Acesta a respins acuzațiile și argumentat că numele său a fost inclus, fără acordul său direct în articolele în cauză.

Pirtea l-a adus pe Coldea să predea la Universitatea Timișoara

În 2016, Marilen Pirtea l-a cooptat pe nimeni altul decât, fostul adjunct SRI, Florian Coldea, să predea un curs de master în domeniul Securității în cadrul Universității Timișoara. Coldea a ajuns să-și împărtășească cunoștințele studenților, în baza unui contract de prestări servicii, fără să fie titular.

La acel moment, Florian Coldea fusese denunțat de Elena Udrea la DNA, iar președintele Traian Băsescu îl amenințase cu demiterea. În mijlocul scandalului, generalul a solicitat singur demisia și trecerea în rezervă.

Pirtea rămâne loial fostului șef SRI, în ciuda criticilor: „Discutăm doar experiența domniei sale”

Pirtea a fost aspru criticat la vremea respectivă pentru implicarea unui fost șef SRI în programa universitară. Rectorul UVT i-a rămas loial lui Coldea, cu riscul propriei sale integrități academice. Marilen Pirtea a explicat, cu nonșalanță, că toți cei care au experiență ăn domeniul securității sunt bineveniți să predea la UVT.

„Toți cei care dețin un bagaj de cunoștințe, de abilități, experiență în acest domeniu și au calitatea legală de a susține astfel de cursuri sunt bine veniți în cadrul acestor programe. Facultatea care gestionează programul de studii a întreprins aceste demersuri, Senatul Universității trebuie să aprobe toți colaboratorii care sunt în regim de plata cu ora sau în diferite moduri de colaborare cu universitatea”, a explicat Pirtean în Parlament.

Mai mult, Pirtea a declarat, la vremea aceea, că suspiciunile grave ce trenau asupra fostul șef SRI Florian Coldea, nu ar fi importante din punct de vedere etic.

„Noi nu discutăm alte aspecte ale dlui Coldea, ci doar experiența domniei sale de a putea disemina studenților o serie de informații și din experiență pe care o are legată de domeniul de securitate. Problema noastră că universitate este aceea de a asigura studenților un bagaj de cunoștințe reale, dintr-o anumită experiență a cadrelor didactice și cred că aceste speculații de presă nu fac obiectul prezenței temporare și în anumite momente și module ale dlui Coldea în acest program de studiu”, a mai precizat Marinel Pirtea.

În prezent, Marilen Pirtea, în vârstă de 52 de ani, este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și al Danube Rectors’ Conference, președinte al Consorțiului „Universitaria” și membru al Consiliului Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române.

