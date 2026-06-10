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Un motociclist a murit în Capitală, după ce a intrat într-un tramvai care ieșea din depou. Traficul în zonă a fost restricționat

Un motociclist a murit în Capitală, după ce a intrat într-un tramvai care ieșea din depou. Traficul în zonă a fost restricționat
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Un tânăr de 26 de ani a murit, miercuri după-amaiză, după ce a intrat cu motocicleta într-un tramvai de pe linia 53 care ieșiea din depou, pe Bulevardul Bucureștii Noi, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei. Traficul în zonă a fost restricționat. 

Polițiștii spun că accidentul s-a produs în jurul orei 14:00 pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală. Din primele cercetări a rezultat că tânărul de 26 de ani, aflat pe motocicletă, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat într-un tramvai de pe linia 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, care ieșea din depoul STB.

„Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta pe Bulevardul Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitila către str. Jiului, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieşea din depoul STB”, a anunţat Brigada Rutieră.

Echipajele de prim-ajutor solicitate la fața locului au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă medicii au declarat decesul acestuia. Vatmanul a fost testat cu apartatul estilotest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Traficul a fost restricționat

Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitilei către strada Pajurei. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

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