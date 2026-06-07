Zeci de persoane evacuate în Vrancea din cauza inundațiilor. Ce adâncime are apa în curți și în case

Zeci de persoane sunt evacuate, duminică seara, în județul Vrancea, din cauza inundațiilor. ISU Vrancea anunță că, în urma recunoașterii în teren, s-a constatat că sunt 50 de gospodării afectate din cauza apei revărsate și 80 de persoane, dintre care 20 de minori, care sunt în proces de evacuare.

Adâncimea apei în curți este de aproximativ 30-40 cm, iar în unele locuințe este de aproximativ 10 cm.

Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale.

Inițial, era vorba de patruzeci de persoane care urmau să fie evacuate din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce, pe fondul creșterii debitului unui râu, un mal de pământ a cedat, punând în pericol mai multe gospodării.

ISU Vrancea a anunțat că, în urma ploilor din ultimele ore, debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, provocând ruperea unui mal de pământ și punând în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitatea Bogza.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială pentru stingere, două motopompe, un microbuz pentru transportul persoanelor evacuate și două bărci.

Intervenția este în desfășurare.

Iată recomandările pompierilor pentru populație:

– să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase;

– să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute;

– să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt;

– să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

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