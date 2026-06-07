Prima pagină » Actualitate » Zeci de persoane evacuate în Vrancea din cauza inundațiilor. Ce adâncime are apa în curți și în case

Zeci de persoane evacuate în Vrancea din cauza inundațiilor. Ce adâncime are apa în curți și în case

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Zeci de persoane sunt evacuate, duminică seara, în județul Vrancea, din cauza inundațiilor. ISU Vrancea anunță că, în urma recunoașterii în teren, s-a constatat că sunt 50 de gospodării afectate din cauza apei revărsate și 80 de persoane, dintre care 20 de minori, care sunt în proces de evacuare.

Adâncimea apei în curți este de aproximativ 30-40 cm, iar în unele locuințe este de aproximativ 10 cm.

Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale.

Inițial, era vorba de patruzeci de persoane care urmau să fie evacuate din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce, pe fondul creșterii debitului unui râu, un mal de pământ a cedat, punând în pericol mai multe gospodării.

ISU Vrancea a anunțat că, în urma ploilor din ultimele ore, debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, provocând ruperea unui mal de pământ și punând în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitatea Bogza.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială pentru stingere, două motopompe, un microbuz pentru transportul persoanelor evacuate și două bărci.

Intervenția este în desfășurare.

Iată recomandările pompierilor pentru populație:
– să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase;
– să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute;
– să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt;
– să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe