Zi de foc pentru Salvamont. Au fost salvate 74 de persoane în ultimele 24 de ore

Salvamont România transmite că au fost efectuate 72 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. În acest sens, 74 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore.

Ultimele 24 de ore au fost de foc pentru Salvamont. Au fost înregistrate zeci de apeluri prin care s-a solicitat intervenția rapidă a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în județul Harghita și județul Brașov. În urma solicitărilor, au fost salvate 74 de persoane. Dintre cetățenii salvați, 32 au fost predați Serviciului de Ambulanța SAJ, SMURD sau Salvamont pentru transport la spital.

Ce transmite Salvamont România

„Ultimele 24 de ore au fost deosebit de dificile pentru Salvamont România. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

☎ 35 apeluri pentru Salvamont Harghita,

☎ 17 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

☎ 5 apeluri pentru Salvamont Bran,

☎ 3 apeluri pentru Salvamont Mureș,

☎ 2 apeluri pentru Salvamont Cluj,

☎ 2 apeluri pentru Salvamont Suceava,

☎ 1 apel pentru Salvamont Argeș,

☎ 1 apel pentru Salvamont Bran și Salvamont Județul Brașov,

☎ 1 apel pentru Salvamont Hunedoara,

☎ 1 apel pentru Salvamont Maramureș,

☎ 1 apel pentru Salvamont Neamț,

☎ 1 apel pentru Salvamont Petroșani,

☎ 1 apel pentru Salvamont Vlădeasa – Jud. Cluj,

☎ 1 apel pentru Salvamont Vâlcea.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate Serviciului de Ambulanța SAJ, SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte 2 persoane a fost necesară intervenția elicopterelor Smurd pentru transportul la spital.

S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, se arată în mesajul de pe Facebook al Salvamont România – Dispeceratul Național Salvamont.

