Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima a fost preluată cu un elicopter SMURD. În ce stare se află

Un turist bulgar a căzut, luni, 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului, după ce a alunecat pe zăpadă. Acesta a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter. Alte patru persoane care făceau parte din grupul care îl însoțea pe cetățeanul străin au fost preluate de salvatorii montani și coborâte de pe munte.

Potrivit Salvamont Prahova, salvamontiștii au fost anunțați luni că un turist bulgar a alunecat pe o porțiune de zăpadă și a căzut într-o prăpaste pe Valea Caraimanului. A fost alertat elicopterul SMURD de la Brașov care a preluat un salvator montan, care a fost plasat la locul incidentului.

„Am alertat elicopterul de la Punctul de Operare Aerian Braşov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan şi inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical şi recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) şi escoriaţii produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 de metri”, au transmis oficialii Salvamont Prahova.

„Toți cei din grup erau echipați necorespunzător"

De asemea, alți 4 membri ai grupului au fost recuperați de către salvatorii montani, duși pe Platoul Bucegi și coborâți în oraș cu două autoutilitare Salvamont Prahova. Salvatorii au constatat că toţi cei din grup erau echipaţi necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porţiuni dificile.

„Toți cei din grup erau echipați necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porțiuni dificile, traverseuri cu zăpadă. De altfel acest traseu, ca toate celelalte trasee turistice montane de abrupt sunt încă închise”, a mai transmis Salvamont Prahova.

