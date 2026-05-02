Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul schiorului mort în Masivul Bucegi. Acesta a fost surprins de o avalanșă

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Buşteni efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul schiorului surprins de avalanşa care s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coştilei, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, a informat IPJ Prahova, transmite Agerpres.

„În jurul orei 13:18, echipele Salvamont, împreună cu poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Buşteni, au fost informate cu privire la producerea unei avalanşe în zona mediană a Văii Coştilei, în urma căreia o persoană ar fi fost surprinsă. Echipele Salvamont, cu sprijin aerian, au reuşit localizarea unei persoane, pe care au extras-o din zona afectată.

Ulterior, persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din judeţul Braşov. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare asupra victimei, însă a fost constatat decesul acesteia.

Din primele cercetări a reieşit faptul că, în timp ce se afla împreună cu alte două persoane pe Valea Coştilei, din Munţii Bucegi, judeţul Prahova, bărbatul ar fi fost surprins de avalanşă”, a precizat IPJ Prahova.

Cadavrul a fost transportat în vederea efectuării necropsiei la Serviciul de Medicină Legală.

Mesajul ISU Brașov: „Unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit”

Schiorul care a decedat în avalanşa produsă pe Valea Coştilei din masivul Bucegi era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Alpinistul, în vârstă de 35 de ani, nu se afla în misiune de salvare, la momentul izbucnirii avalanșei din Valea Coștilei, ci într-o drumeție, potrivit anunțului făcut de DSU.

Acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov și era „unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit”, mai precizează sursa citată.

„Absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, locotenent-colonelul Dan Colniceanu și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov.

A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”, mai arată mesajul postat de ISU Brașov.

Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele de salvare nu au mai putut să-l resusciteze, a declarat, în decursul zilei, un reprezentant al instituției pentru Gândul.

