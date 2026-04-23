Prima pagină » Afecțiuni » Psihologii spun că oamenii care folosesc aceste 5 cuvinte în mesaje suferă de un grad ridicat de anxietate

Psihologii spun că oamenii care folosesc aceste 5 cuvinte în mesaje suferă de un grad ridicat de anxietate

Psihologii spun că oamenii care folosesc aceste 5 cuvinte în mesaje suferă de un grad ridicat de anxietate

Limbajul de zi cu zi spune mai mult decât pare la prima vedere. Psihologii atenționează că anumite cuvinte folosite frecvent în mesaje pot trăda un nivel ridicat de anxietate. Nu este vorba despre simple expresii, ci despre tipare de gândire care se reflectă direct în felul în care oamenii comunică.

Psihologii atrag atenția asupra acestor categorii de cuvinte

Iată cele 5 categorii de cuvinte pe care psihologii le identifică în vocabularul persoanelor anxioase:

1. „Întotdeauna” / „Niciodată” – absolutismele

Psihologii numesc acest fenomen „gândire dihotomică”. Persoanele anxioase simt nevoia să elimine incertitudinea și ajung să folosească termeni extremi pentru a pune etichete clare, chiar dacă realitatea este mult mai nuanțată.

Exemple:

  • „Întotdeauna mi se întâmplă mie asta”
  • „Niciodată nu o să reușesc”

Acest tip de exprimare rigidizează gândirea și amplifică percepția negativă asupra situațiilor.

2. „Trebuie” – presiunea auto-impusă

Cuvântul „trebuie” trădează o minte care funcționează după reguli stricte. Persoana anxioasă nu „alege” sau „vrea”, ci simte o obligație constantă de a performa sau de a evita greșelile.

Exemple:

  • „Trebuie să fiu perfectă”
  • „Trebuie să răspund imediat”

Această presiune internă generează stres continuu și sentimentul că orice abatere este un eșec.

3. „Eu” – focusul intern

Deși pare contraintuitiv, studiile arată că anxietatea duce la o hiper-conștientizare de sine. Persoana devine absorbită de propriile gânduri și frici, iar pronumele la persoana I devine dominant.

Exemple:

  • „Eu cred că…”
  • „Mie mi se pare…”
  • „Mie mi-e frică…”

Această focalizare excesivă pe sine poate întreține starea de neliniște.

4. „Dacă” – scenariul catastrofic

„Dacă” este cuvântul preferat al anxietății anticipatorii. Mintea încearcă să prezică viitorul pentru a se proteja de eșec, rulând constant scenarii negative.

Exemple:

  • „Dacă nu mă place?”
  • „Dacă întârzii?”
  • „Dacă se întâmplă ceva rău?”

Acest mecanism duce la supraanaliză și la amplificarea fricii.

5. „Probabil” / „Poate” – incertitudine

În timp ce unii folosesc aceste cuvinte pentru a fi diplomați, persoanele anxioase le folosesc din teama de a nu lua o decizie greșită. Este o formă de evitare a responsabilității unei afirmații clare.

Exemple:

  • „Poate că ar fi mai bine așa…”
  • „Probabil că nu am înțeles eu bine”

Acest tip de exprimare reflectă nesiguranță și nevoia de validare.

Psihologii atrag atenția că aceste cuvinte nu indică automat o problemă, însă frecvența lor ridicată poate semnala un tipar de gândire anxios. Conștientizarea modului în care vorbim este un prim pas important pentru a înțelege și a gestiona mai bine anxietatea.

Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
INCIDENT Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi
11:36
Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
FLASH NEWS Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
11:19
Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale

