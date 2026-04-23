Limbajul de zi cu zi spune mai mult decât pare la prima vedere. Psihologii atenționează că anumite cuvinte folosite frecvent în mesaje pot trăda un nivel ridicat de anxietate. Nu este vorba despre simple expresii, ci despre tipare de gândire care se reflectă direct în felul în care oamenii comunică.
Iată cele 5 categorii de cuvinte pe care psihologii le identifică în vocabularul persoanelor anxioase:
Psihologii numesc acest fenomen „gândire dihotomică”. Persoanele anxioase simt nevoia să elimine incertitudinea și ajung să folosească termeni extremi pentru a pune etichete clare, chiar dacă realitatea este mult mai nuanțată.
Exemple:
Acest tip de exprimare rigidizează gândirea și amplifică percepția negativă asupra situațiilor.
Cuvântul „trebuie” trădează o minte care funcționează după reguli stricte. Persoana anxioasă nu „alege” sau „vrea”, ci simte o obligație constantă de a performa sau de a evita greșelile.
Exemple:
Această presiune internă generează stres continuu și sentimentul că orice abatere este un eșec.
Deși pare contraintuitiv, studiile arată că anxietatea duce la o hiper-conștientizare de sine. Persoana devine absorbită de propriile gânduri și frici, iar pronumele la persoana I devine dominant.
Exemple:
Această focalizare excesivă pe sine poate întreține starea de neliniște.
„Dacă” este cuvântul preferat al anxietății anticipatorii. Mintea încearcă să prezică viitorul pentru a se proteja de eșec, rulând constant scenarii negative.
Exemple:
Acest mecanism duce la supraanaliză și la amplificarea fricii.
În timp ce unii folosesc aceste cuvinte pentru a fi diplomați, persoanele anxioase le folosesc din teama de a nu lua o decizie greșită. Este o formă de evitare a responsabilității unei afirmații clare.
Exemple:
Acest tip de exprimare reflectă nesiguranță și nevoia de validare.
Psihologii atrag atenția că aceste cuvinte nu indică automat o problemă, însă frecvența lor ridicată poate semnala un tipar de gândire anxios. Conștientizarea modului în care vorbim este un prim pas important pentru a înțelege și a gestiona mai bine anxietatea.