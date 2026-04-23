Limbajul de zi cu zi spune mai mult decât pare la prima vedere. Psihologii atenționează că anumite cuvinte folosite frecvent în mesaje pot trăda un nivel ridicat de anxietate. Nu este vorba despre simple expresii, ci despre tipare de gândire care se reflectă direct în felul în care oamenii comunică.

Psihologii atrag atenția asupra acestor categorii de cuvinte

Iată cele 5 categorii de cuvinte pe care psihologii le identifică în vocabularul persoanelor anxioase:

1. „Întotdeauna” / „Niciodată” – absolutismele

Psihologii numesc acest fenomen „gândire dihotomică”. Persoanele anxioase simt nevoia să elimine incertitudinea și ajung să folosească termeni extremi pentru a pune etichete clare, chiar dacă realitatea este mult mai nuanțată.

Exemple:

„Întotdeauna mi se întâmplă mie asta”

„Niciodată nu o să reușesc”

Acest tip de exprimare rigidizează gândirea și amplifică percepția negativă asupra situațiilor.

2. „Trebuie” – presiunea auto-impusă

Cuvântul „trebuie” trădează o minte care funcționează după reguli stricte. Persoana anxioasă nu „alege” sau „vrea”, ci simte o obligație constantă de a performa sau de a evita greșelile.

Exemple:

„Trebuie să fiu perfectă”

„Trebuie să răspund imediat”

Această presiune internă generează stres continuu și sentimentul că orice abatere este un eșec.

3. „Eu” – focusul intern

Deși pare contraintuitiv, studiile arată că anxietatea duce la o hiper-conștientizare de sine. Persoana devine absorbită de propriile gânduri și frici, iar pronumele la persoana I devine dominant.

Exemple:

„Eu cred că…”

„Mie mi se pare…”

„Mie mi-e frică…”

Această focalizare excesivă pe sine poate întreține starea de neliniște.

4. „Dacă” – scenariul catastrofic

„Dacă” este cuvântul preferat al anxietății anticipatorii. Mintea încearcă să prezică viitorul pentru a se proteja de eșec, rulând constant scenarii negative.

Exemple:

„Dacă nu mă place?”

„Dacă întârzii?”

„Dacă se întâmplă ceva rău?”

Acest mecanism duce la supraanaliză și la amplificarea fricii.

5. „Probabil” / „Poate” – incertitudine

În timp ce unii folosesc aceste cuvinte pentru a fi diplomați, persoanele anxioase le folosesc din teama de a nu lua o decizie greșită. Este o formă de evitare a responsabilității unei afirmații clare.

Exemple:

„Poate că ar fi mai bine așa…”

„Probabil că nu am înțeles eu bine”

Acest tip de exprimare reflectă nesiguranță și nevoia de validare.

Psihologii atrag atenția că aceste cuvinte nu indică automat o problemă, însă frecvența lor ridicată poate semnala un tipar de gândire anxios. Conștientizarea modului în care vorbim este un prim pas important pentru a înțelege și a gestiona mai bine anxietatea.

Recomandarea autorului: