Lipsa afecțiunii în copilărie: cum influențează viața emoțională la vârsta adultă

Psihologii arată că lipsa afecțiunii în copilărie poate influența modul în care un adult își gestionează emoțiile și relațiile. Persoanele care au trăit perioade de neglijare emoțională pot dezvolta tipare comportamentale specifice, vizibile mai ales în viața de adult.

Copilăria în medii cu atenție emoțională redusă

În unele familii numeroase sau în gospodării în care ambii părinți lucrează mult timp, copiii pot ajunge să petreacă multe ore singuri. În astfel de situații, unii minori se pot simți ignorați sau neglijați emoțional, dezvoltând o viață interioară intensă și o retragere progresivă din interacțiunea socială directă, conform eleconomista.es.

Potrivit observațiilor din psihologie, aceste experiențe timpurii pot influența modul în care persoana își formează mecanismele emoționale și relaționale la vârsta adultă.

Dificultăți în recunoașterea propriilor emoții

Persoanele care nu au primit validare emoțională în copilărie pot dezvolta dificultăți în identificarea și exprimarea propriilor trăiri. În schimb, pot deveni foarte atente la emoțiile celor din jur, pe care le interpretează cu ușurință, în timp ce propriile emoții rămân neclare sau greu de gestionat.

În unele cazuri, aceste dificultăți pot duce la reacții emoționale intense, care apar brusc și sunt greu de controlat.

Tendința de evitare a conflictelor și nevoia de acceptare

Un alt tipar frecvent descris este comportamentul de evitare a conflictelor. Unele persoane pot accepta situații cu care nu sunt de acord, pot adopta opiniile altora sau pot minimaliza propriile preferințe pentru a fi acceptate social.

Acest comportament este asociat cu nevoia de apartenență și teama de respingere, formate în urma experiențelor de excludere emoțională din copilărie.

Relațiile personale și teama de abandon

Psihologia mai notează că unele persoane care au trăit neglijare emoțională în copilărie pot întrerupe relații apropiate, fie ele de prietenie sau romantice, atunci când acestea devin stabile sau importante.

Acest tipar este corelat cu teama de abandon sau respingere, ceea ce poate determina întreruperea relațiilor înainte ca o posibilă pierdere să se producă.

