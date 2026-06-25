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Câștigătorii crizei politice. Doru Bușcu: Simion a jucat bine, a câștigat

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După 52 de zile de criză politică se conturează câteva concluzii evidente, apreciază jurnalistul Doru Bușcu. Invitat al lui Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!, acesta a subliniat tactica bună adoptată de liderul AUR, George Simion, în contextul respingerii guvernului Veștea în ParlamentUrmăriți integral emisiunea pe canalul de Youtube. 

Din perspectiva redactorului-șef Cațavencii, George Simion este personajul care a plusat cel mai bine la capitolul imagine, în criza politică declanșată de invalidarea guvernului Adrian Veștea.

Simion a ezitat până în ultima secundă

Cel mai important merit al lui Simion, crede Doru Bușcu, este consecvența față de publicul său, electoratul AUR. Invitatul a invocat i declarația liderului AUR că ar fi fost sunat cu un scop de un consilier al lui Nicușor Dan, chiar înaintea votului de luni seara.

Era cât pe ce să nu iasă, dar a ieșit până la urmă. A jucat bine. S-a văzut că a existat o presiune pe el să voteze. A și spus la un moment dat că l-a sunat un consilier al președintelui. Și a ezitat până în ultima secundă. Sigur că în final s-a luat după reacția susținătorilor, care jubilau pe rețelele sociale pentru nevotarea guvernului. Așa că Simion a luat această decizie. Risca să se și ciocnească cu Petrișor Peiu, care a spus: m-ați pus două luni să spun același lucru. Plec. Nu știu dacă din AUR, dar a spus că pleacă din prima linie. Astea toate adunate, Simion a dat înapoi. A jucat cum trebuie, a câștigat

În aceeași intervenție, cunoscutul jurnalist a apreciat că, dacă ar fi trecut de votul din Parlament, guvernul Veștea ar fi fost călcat în picioare de presă. În opinia lui Bușcu, Adrian Veștea nu este un om politic abil și ar fi continuat distrugerea economiei făcută de premierul Ilie Bolojan, demis în urma moțiunii de cenzură.

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