Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 iunie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 iunie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 26 iunie, de la ora 15.00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 22 – 25 iunie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Elena Lasconi, Robert Negoiță și Doru Buşcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Nici măcar un român printre noii ambasadori UE? Adevărul dur rostit de un expert în negocieri europene
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Andrei Duban, în lacrimi în podcastul lui Cătălin Oprișan. Ce l-a făcut să plângă: „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
CONTROVERSĂ Cel mai așteptat joc al anului a declanșat cea mai mare controversă: Nu prețul este problema, ci ceea ce lipsește din cutie
18:06
Cel mai așteptat joc al anului a declanșat cea mai mare controversă: Nu prețul este problema, ci ceea ce lipsește din cutie
TEHNOLOGIE Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul
17:59
Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul
EXTERNE Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
17:51
Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
EXCLUSIV Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
17:44
Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
MESAJ Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
17:40
Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
17:40
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977

Cele mai noi

Trimite acest link pe