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SUA condiționează apărarea Europei în cadrul NATO de loialitatea față de Trump. Fiecare țară a primit câte un chestionar

SUA condiționează apărarea Europei în cadrul NATO de loialitatea față de Trump. Fiecare țară a primit câte un chestionar
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Statele Unite au trimis aliaților europeni din cadrul NATO un chestionar oficial pentru a evalua loialitatea față de politicile externe și comerciale ale lui Donald Trump. Acest document are rolul de a stabili nivelul de aliniere ideologică cu Washingtonul înainte ca SUA să finalizeze reevaluarea prezenței sale militare în Europa, programată pentru luna decembrie, scrie Bloomberg.

Reprezentanții Statele Unite urmează să se întâlnească cu aliații NATO la Bruxelles la sfârșitul lunii august pentru a discuta despre revizuirea prezenței americane în Europa.

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Chestionarul abordează indirect o serie de probleme care au divizat Washingtonul de aliații săi din NATO, inclusiv atacurile americane asupra Iranului, raidul de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro și eforturile europene de a direcționa contracte de apărare către firmele locale. În același timp, se încearcă evaluarea cheltuielilor cu contractorii americani din domeniul apărării, iar țările europene trebuie să spună dacă s-au opus public sau au inhibat contractele cu firmele americane.

Documentul pune o serie de întrebări care evaluează sprijinul pentru abordarea lui Trump, inclusiv dacă țara „a susținut public” politica externă a SUA, în special cea din Orientul Mijlociu, și ce „restricții” a impus utilizării bazelor militare americane. De asemenea, chestionarul investighează problema controversată a bugetelor de apărare și cere dovezi ale respectării efortului de a atinge obiective mai mari.

Acest chestionar trimis aliaților europeni are loc într-un moment în care Washingtonul a efectuat și o analiză la șase luni privind resursele militare alocate Europei, chiar dacă unele măsuri au fost luate. SUA au anunțat deja retragerea a 5.000 de militari din Germania, pe care i-a trimis ulterior în Polonia după lobby-ul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki. Sunt vizate, de asemenea, și activele militare pe care armata americană le are pe continentul european, precum bombardiere strategice, nave și submarine, drone și alte echipamente militare.

Potrivit unor surse diplomatice, statele europene au reacționat extrem de negativ la această inițiativă, pe care o consideră un șantaj politic prin care garanțiile de securitate colectivă sunt condiționate de supunerea ideologică. Toată această abordare răstoarnă fundamentele transatlantice de după cel de-al Doilea Război Mondial, unde apărarea reciprocă oferită de SUA nu depindea de disputele politice punctuale.

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