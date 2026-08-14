Eugen Tomac comentează articolul despre Călin Georgescu din publicația americană Newsweek, care a fost șters ulterior: „Există grupuri de interese”

Eugen Tomac a comentat la B1TV articolul despre Călin Georgescu, din publicația americană Newsweek, apărut la câteva zile după vizita consilierului prezidențial, Marius Lazurca, la Washington. Amintim că materialul de presă, care argumenta faptul că SUA ar trebui să apere democrația din România și pe Călin Georgescu, a fost șters la o zi după publicare.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a căutat să afle dacă articolul despre Călin Georgescu din publicația americană Newsweek a fost comandat de cineva, Eugen Tomac este de părere că în spatele acestui gest s-ar afla „niște grupuri de interese care nu au nimic în comun cu democrația”.

„Este încă o dovadă că există grupuri de interese care acționează folosind tot felul de metode care nu au nimic în comun cu democrația”, a declarat Eugen Tomac.

„Pe bază de minciună, manipulare și dezinformare poți avansa până într-un punct”

De asemenea, Eugen Tomac a sugerat că materialul de presă despre Călin Georgescu, al cărui autor se recomandă specialist în drepturile omului, este o formă de manipulare și dezinformare.

„Să sperăm că lucrurile vor evolua în direcția corectă și aflării adevărului. Pentru că asta își dorește toată lumea până la urmă. Și mă bucur că există reacții imediate din partea societății civile, din partea presei, pentru a clarifica anumite chestiuni. Pentru că pe bază de minciună, manipulare și dezinformare poți avansa până într-un punct. Adevărul întotdeauna va învinge însă minciuna”, a precizat consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Ce se scria despre Călin Georgescu în articolul publicației Newsweek, care a fost ulterior șters

Revista americană Newsweek a șters articolul despre faptul că americanii ar trebui să apere democrația din România și pe Călin Goergescu. Jurnalistul, necunoscut ca autor, s-a identificat ca fiind specialist în drepturile omului, iar articolul care a dispărut peste noapte era o opinie personală și nu reprezenta poziția publicației, așa cum nota chiar Newsweek în subsidiarul articolului.

Acesta susținea că mulți dintre românii care nu l-au susținut pe Călin Georgescu au votat totuși cu așteptarea ca voturile lor să conteze. În opinia sa, nu ar trebui presupus că anularea alegerilor ar putea reduce influența Rusiei.

Dimpotrivă, o putere străină ar putea exploata situația pentru a discredita democrația liberală, convingând cetățenii că procesul electoral este controlat sau „trucat” de ceea ce este perceput drept „statul paralel”.