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Diana Buzoianu răspunde la acuzațiile lui Grindeanu și sfidează datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora economia României a scăzut

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Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a comentat la B1 TV, afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a criticat Guvernul demis, după ce Institutul Național de Statistică a confirmat joi 14 august că economia României a scăzut cu 0,8% în prima jumătate a acestui an. Buzoianu consideră că acuzațiile social-democratului sunt gratuite, deși au la bază date reale ale unor specialiști avizați.

Diana Buzoianu păstrează aceeași retorică potrivit căreia, principalii vinovații pentru criza economică actuală sunt tot social-democrații, care au guvernat în trecut, deși Ilie Bolojan s-a aflat un de zile la cârma Executivului.

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„Sunt niște atacuri venite din disperare. Realitate este că deficitul a scăzut, realitatea este că am reușit să ne păstrăm la aceleași note. Sunt niște atacuri care arată că oamenii aceștia nu mai au nimic altceva de ce să se agațe. Supărarea lor principală nu este pe fond de măsuri pe care noi le-am luat. Supărarea lor principală este că se vede nivelul dezastruos în care au condus țara”, a afirmat Diana Buzoianu.

„Și PNL a jucat un rol până la guvernarea actuală”

Mai mult, ministra consideră că și Partidul Național Liberal a avut un impact negativ, însă, a subliniat ea, doar până să preia Bolojan guvernarea.

„Și PNL a jucat un rol până la guvernarea actuală, s-au făcut cheltuieli inutile”, a mai adăugat Diana Buzoianu.

Economia României a scăzut cu 0,8% în prima jumătate a anului 2026

Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% în primele 6 luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea taxelor, scăderea puterii de cumpărare și inflația au pus presiune pe consum și pe activitatea economică, iar Guvernul sub cârma premierului demis are în față o economie care nu reușește să treacă pe creștere.

România a înregistrat cel mai redus nivel al inflației din ultimul an, sub 10%.  Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), rata a ajuns la 8,2%.

BNR estimase că inflația va reveni în zona considerată normală abia spre finalul lui 2027. Totuși, evoluția este descendentă. Cele mai mari scumpiri au fost la servicii, de 13,62%. Urmează mărfurile nealimentare, cu 7,93%, și alimentele, cu 5,03%.

Sursa video B1TV

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