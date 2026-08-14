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Eugen Tomac: Președintele României nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educație

Gilda Popa
Foto - Mediafax
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Președintele Nicușor Dan nu va promulga o lege a salarizării unitare care ar reduce veniturile medicilor și angajaților din Educație, susține Eugen Tomac la câteva zile după ce negocierile dintre partidele din coaliție au intrat din nou în blocaj. Reprezentantul Administrației Prezidențiale susține însă că adoptarea legii este necesară și că discuțiile pentru găsirea unei soluții de compromis vor continua în perioada următoare.

Consultările de săptămâna aceasta de la Cotroceni, între PSD, PNL, USR și UDMR, nu au ajuns la un acord privind forma legii și sursele de finanțare pentru revendicările din Sănătate și Educație. În acest context, Eugen Tomac transmite că Administrația Prezidențială susține necesitatea adoptării legii, dar exclude promulgarea unei variante care ar reduce veniturile profesorilor sau medicilor.

„Legea salarizării unitare este necesară pentru administrația românească”, a declarat Eugen Tomac, vineri seară, la B1 TV.

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Tomac: Ministerul Muncii avea obligația, de ani de zile, să realizeze această lege

El a precizat că Radu Burnete a gestionat în ultimele luni procesul de mediere pe acest subiect și că a existat un acord politic între partide.

„Dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: președintele României nu va promulga niciodată o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educație. Deci, aici lucrurile sunt foarte clare. Este însă nevoie de această lege și, evident, sperăm ca în următoarele zile și săptămâni să se găsească o soluție de compromis”, a declarat Tomac.

El a adăugat că sunt așteptate în perioada următoare discuții pentru găsirea unei variante acceptate de toate părțile. „Este în primul rând o chestiune care ține de Guvern. Ministerul Muncii avea obligația, de ani de zile, să realizeze această lege a salarizării unitare”, a precizat Tomac.

Negocierile politice pe Legea salarizării, din nou în blocaj

Negocierile pe Legea salarizării au intrat din nou în blocaj după consultările de marți de la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens după câteva ore de discuții mediate de președintele Nicușor Dan.

Sursele GÂNDUL spun că președintele a dat termen de o săptămână Guvernului demis să vină cu soluții. În acest timp, ministerele de resort – Muncă, Educație, Sănătate – alături de Ministerul de Finanțe vor căuta surse de finanțare pentru solicitările principalelor sindicate din Educație și Sănătate. Aceasta în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că nu sunt bani nici pentru a crește anvelopa salarială de la 8 la 12 miliarde de lei. Legea nu va fi trimisă în Parlament până la finalul săptămânii. Iar dacă se va opta pentru etapizare, România va lua doar o penalizare de la Comisia Europeană.

Noua lege a salarizării unitare a sectorului public reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR. După mai multe runde de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns în mai 2026 la un acord politic privind adoptarea acesteia, în urma medierii de la Cotroceni.

Proiectul publicat ulterior de Ministerul Muncii prevede o nouă structură a grilelor de salarizare, iar forma aflată în discuție ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, cu aplicarea noilor grile începând din 2027.

În prezent, adoptarea legii este urgentă, deoarece reforma este legată de un jalon din PNRR, iar termenul-limită pentru îndeplinirea acestei condiții este 31 august 2026.

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