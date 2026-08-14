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Eugen Tomac confirmă că „există consultări între USR și AUR, între PNL și AUR” pentru formarea viitorului guvern

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Eugen Tomac, consilier prezidențial, a vorbit la B1TV, despre evoluția consultărilor în vederea formării vitorului executiv și a făcut referire și la dezvăluirile lui George Simion pentru Gândul. Amintim că liderul AUR a declarat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că a discutat cu un reprezentant USR, dar și cu Nicușor Dan, și Ilie Bolojan, înainte de votul de învestire a cabinetului Veștea.

Tomac nu a negat că au existat discuții atât între USR și AUR, cât și între PNL și AUR.

„Liderii politici se întâlnesc între ei, nu văd nimic complicat în asta. Domnul Simion a spus că există consultări între USR și AUR, între PNL și AUR, probabil și între PSD și AUR. E problema lor cu cine discută”, a afirmat Eugen Tomac la B1TV.

Bolojan: „M-am întâlnit anul acesta cu Simion”

Liderul PNL Ilie Bolojan a declarat că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion. Premierul demis nu a oferit detalii despre aceste întâlniri, dar a fost pus într-o situație jenantă: partidul pe care îl conduce a criticat în mod repetat AUR, pe care l-a catalogat drept „populist”, „naționalist”, chiar „extremist”.

Premierul demis a precizat că întâlnirile ar fi avut loc înainte de „momentul Veștea”.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion de două ori. Cred ca a fost mai devreme, înainte de momentul Veștea”, spus  Bolojan, la Digi24, despre întâlnirea cu Simion.

George Simion pentru Gândul: „Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”

Președintele AUR George Simion a dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, la emisiunea „Ai Aflat!” Cu Ionuț Cristache”, că a avut întâlniri atât cu Nicușor Dan, cât și cu Ilie Bolojan și USR, înainte de votul pentru formarea Guvernului Veștea.

„Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan. Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”, a declarat liderul AUR.

Tomac l-a chemat la Vila Lac, pe deputatul AUR, Mohammad Murad

Liderul AUR a mai dezvăluit că Adrian Veștea și Eugen Tomac, consilier prezidențial, l-au chemat la negocieri pe deputatul Mohammad Murad, pentru a rupe din voturile AUR, astfel încât să treacă guvernul Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat George Simion.

Deputatul AUR, Mohammad Murad: „Am fost eu, Tomac și Veștea”

Mohammad Murad a confirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că, într-adevăr, Eugen Tomac, l-a invitat pentru o discuție la Vila Lac, înaintea votului în Parlament pentru Guvernul Veștea. La întrevedere a luat parte și Adrian Veștea, a mai precizat Murad.

„Eu am fost invitat la o discuție. Am primit un mesaj prin care mi s-a spus că sunt invitat. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat. Am dat curs invitației după patru zile. A fost prima dată când am participat și am pus pe masă lucruri clare: un proiect de țară. Am fost eu, Tomac și Veștea, iar toată discuția a durat un sfert de oră”, a declarat Mohammad Murad.

Eugen Tomac: „Nu l-am sunat pe domnul Murad. Nu știu dacă Veștea l-a sunat”

Pe de altă parte, contactat de Gândul, Eugen Tomac l-a contrazis pe Mohammad Murad și a susținut că nu el i-a adresat invitația deputatului AUR, ci Adrian Veștea.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum! Nu știu dacă Veștea l-a sunat!”, a spus Eugen Tomac.

Adrian Veștea, despre întâlnirea cu Murad la Vila Lac: „Nu știu cine l-a invitat”

Adrian Veștea declarat, însă, la solicitarea Gândul, că este exclus să fi adresat o invitație personală lui Mohammad Murad, întrucât nici măcar nu are numărul lui de telefon.

„Nu știu cine l-a invitat. Eu nu am avut numărul lui de telefon! A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare”, a menționat Veștea.

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