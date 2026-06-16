Ministrul Economiei, Irineu Darău, a comentat că PNL trebuie să se dizolve, în contextul în care premierul desemnat Adrian Veștea nu își va depune mandatul așa cum i-a cerut conducerea partidului istoric.

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că nu intenționează să renunțe la mandat, în pofida presiunilor politice la care susține că este supus. Noul premier desemnat îşi propune ca, până la finalul acestei săptămâni, România să aibă un Guvern nou și stabil, mizând pe 240 de voturi.

Ministrul Economiei pune tunurile pe „liberalii roșii”

Criza de răsunet din PNL provoacă reacții și în USR, partenerul de guvernare al liberalilor în coaliția pro-occidentală. Astfel, într-o intervenție la Digi24, ministrul Economiei, Irineu Darău, a comentat criza. Darău fost chestionat dacă PNL se va rupe, ținând cont că Adrian Veștea nu și-a depus mandatul.

„După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”, a răspuns ministrul. Darău a adăugat că „PNL trebuie să se rupă”.

„Dacă acum PNL nu are coloana să desparță apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă”, mai spune Darău.

Ministrul a mai precizat că „în cel mai rău caz și anticipatele sunt o soluție”. „Dacă tot se împart apele și dacă nu există nici o formulă, mergem la popor”, a conchis Irineu Darău.

Darău despre Veștea: Există o rețea extractivă în jurul lui la Brașov

Potrivit Digi 24, liderul USR, Dominic Fritz, îl cunoaște pe premierul desemnat Adrian Veștea din ședințele de coaliție. Unde „de obicei a tăcut”. Fritz a făcut o referire explicită la afirmațiile senatorului de Brașov, Irineu Darău. Ministrul „ne spune că există o rețea extractivă în jurul domnului Veștea la Brașov”.

„Un guvern, ca să aibă succes, ca să poată să facă lucruri reale pentru români, trebuie să aibă încrederea oamenilor”, mai spune liderul USR.

Sursa video: Digi 24