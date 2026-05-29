Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață

Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4, a explicat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. Potrivit lui Kansou, lucrarea se execută pe bani guvernamentali, iar la sfârșitul anului trecut au existat întârzieri ale plăților. Administratorul public al Sectorului 4 acuză Guvernul Bolojan că fie ar fi încercat să pună piedici acestei lucrări, fie nu a fost informat corect despre complexitatea investiției. „Și-au dat seama că nu punem panseluțe”, spune Kansou.

„Până la finalul anului, noi terminăm cu placa de beton. Ulterior va fi lucrarea de amenajare a parcului de suprafață și reasamblarea fântânilor arteziene și aducerea lor la stadiul inițial. Cred că atunci am cam termina tot vacarmul din zonă și cu siguranță vom da traficul bucureștenilor”, a declarat Hazem Kansou în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Administratorul public al Sectorului 4 mai spune că fântânile din Piața Unirii vor fi refăcute de Apa Nova.

Întârzieri de plăți la Planșeul Unirii

În ceea ce privește finanțarea pentru această lucrare, Kansou spune că au fost întârzieri mari și acuză Guvernul Bolojan că ar fi încercat să pună piedici investiției.

„Au fost întârzieri mari. Mulți oameni politici nu au înțeles ce înseamnă această lucrare. Nu ține nici de partide, nici de un primar anume. Primăria Sectorului 4 s-a înhămat la această lucrare de infrastructură extrem de complexă pentru că nu a avut cine să o facă. Acum, când vezi că vrea să o realizeze Primăria Sectorului 4, cu bani guvernamentali, este adevărat, dar să începi să pui piedici (…) așa a părut. Sau s-a vrut să se pună piedici, sau pur și simplu a fost lipsă de știință, sau de informații, pentru că nu este o lucrare de pus panseluțe. Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă”, mai spune Hazem Kansou.

Potrivit acestuia, la sfârșitul anului 2026, se va putea circula cum se circula înainte, „iar în prima parte a anului vom avea și spațiul verde și fântânile”.

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Foarte multă vreme, proiectul de reabilitare a fost blocat în sertarul fostului primar general Nicușor Dan. Fostul edil a semnat autorizația de începere a lucrărilor în ultima sa zi de mandat la Primăria Generală.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, se afla într-o stare de degradare foarte mare. Expertize tehnice au arătat că structura avea un risc seismic gradul I.

Structura de beton se afla în risc de prăbușire

Potrivit specialiștilor în construcții, care au verificat planșeul, acesta se putea prăbuși în cazul unui seism de intensitate medie. Problema uriașă era reprezentantă și de faptul că pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2.

Gândul a publicat încă din martie 2021 imagini în premieră de sub planșeu. Acestea arată starea deplorabilă a construcției.

Acestea sunt deficiențele grave identificate la Planșeul Unirii:

armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor;

grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune;

grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistență puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi;

beton exfoliat, armături corodate și infiltrații locale în placa de beton a planşeului;

defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător cu ocazia diverselor intervenții la planșeu;

degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete.

