Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață

Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4, a explicat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. Potrivit lui Kansou, lucrarea se execută pe bani guvernamentali, iar la sfârșitul anului trecut au existat întârzieri ale plăților. Administratorul public al Sectorului 4 acuză Guvernul Bolojan că fie ar fi încercat să pună piedici acestei lucrări, fie nu a fost informat corect despre complexitatea investiției. „Și-au dat seama că nu punem panseluțe”, spune Kansou.

Vezi galeria foto
19 poze

„Până la finalul anului, noi terminăm cu placa de beton. Ulterior va fi lucrarea de amenajare a parcului de suprafață și reasamblarea fântânilor arteziene și aducerea lor la stadiul inițial. Cred că atunci am cam termina tot vacarmul din zonă și cu siguranță vom da traficul bucureștenilor”, a declarat Hazem Kansou în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Persoane merg în albia râului Dâmbovița, la finalul unei vizite sub planșeul Unirii, în Bucuresti, joi, 19 septembrie 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO

Administratorul public al Sectorului 4 mai spune că fântânile din Piața Unirii vor fi refăcute de Apa Nova.

Întârzieri de plăți la Planșeul Unirii

În ceea ce privește finanțarea pentru această lucrare, Kansou spune că au fost întârzieri mari și acuză Guvernul Bolojan că ar fi încercat să pună piedici investiției.

„Au fost întârzieri mari. Mulți oameni politici nu au înțeles ce înseamnă această lucrare. Nu ține nici de partide, nici de un primar anume. Primăria Sectorului 4 s-a înhămat la această lucrare de infrastructură extrem de complexă pentru că nu a avut cine să o facă. Acum, când vezi că vrea să o realizeze Primăria Sectorului 4, cu bani guvernamentali, este adevărat, dar să începi să pui piedici (…) așa a părut. Sau s-a vrut să se pună piedici, sau pur și simplu a fost lipsă de știință, sau de informații, pentru că nu este o lucrare de pus panseluțe. Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă”, mai spune Hazem Kansou.

Potrivit acestuia, la sfârșitul anului 2026, se va putea circula cum se circula înainte, „iar în prima parte a anului vom avea și spațiul verde și fântânile”.

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Foarte multă vreme, proiectul de reabilitare a fost blocat în sertarul fostului primar general Nicușor Dan. Fostul edil a semnat autorizația de începere a lucrărilor în ultima sa zi de mandat la Primăria Generală.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, se afla într-o stare de degradare foarte mare. Expertize tehnice au arătat că structura avea un risc seismic gradul I.

Structura de beton se afla în risc de prăbușire

Potrivit specialiștilor în construcții, care au verificat planșeul, acesta se putea prăbuși în cazul unui seism de intensitate medie. Problema uriașă era reprezentantă și de faptul că pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2.

Gândul a publicat încă din martie 2021 imagini în premieră de sub planșeu. Acestea arată starea deplorabilă a construcției. Imaginile pot fi văzute AICI.

Acestea sunt deficiențele grave identificate la Planșeul Unirii:

  • armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor;
  • grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune;
  • grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistență puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi;
  • beton exfoliat, armături corodate și infiltrații locale în placa de beton a planşeului;
  • defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător cu ocazia diverselor intervenții la planșeu;
  • degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete.

Întreaga emisiune cu Hazem Kansou poate fi vizionată AICI:

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel Băluță, despre reabilitarea PLANȘEULUI Unirii: „Nu se va bloca toată circulația în Piața Unirii

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
07:08
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
06:00
Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
22:30
Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
FLASH NEWS CFR reia circulația trenului internațional „România”. Cât costă un bilet către Bulgaria sau Turcia
22:01
CFR reia circulația trenului internațional „România”. Cât costă un bilet către Bulgaria sau Turcia
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dezinformez de dimineața până seara. Unii mătură, eu dezinformez”
22:00
Ion Cristoiu: „Dezinformez de dimineața până seara. Unii mătură, eu dezinformez”
CONTROVERSĂ În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
20:36
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Unde găsim cea mai frumoasă plajă din Europa? Nu este nici în Spania, nici în Italia sau Grecia!
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
06:30
Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
05:00
Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
BREAKING NEWS O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
04:30
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
INEDIT Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
00:08
Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
RĂZBOIUL ÎN DIRECT SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
23:49
SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
SHOWBIZ Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele
23:43
Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele

Cele mai noi

Trimite acest link pe