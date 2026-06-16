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Își va pune Nicușor Dan guvernul lui? Răzvan Dumitrescu: Miza este dacă Guvernul Veștea va reuși să ajungă în Parlament

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Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de marți, Răzvan Dumitrescu, au comentat șansele ca Nicușor Dan să reușească să își treacă prin Parlament guvernul dorit, cel condus de Adrian Veștea. Fostul realizator de la Antena 3 a subliniat că, din perspectiva sa, adevărata miză este jocul UDMR, care a anunțat că nu intră în Parlament, și dacă guvernul Veștea va reuși să ajungă la vot în Parlament. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube. 

Răzvan Dumitrescu a admis că toate declarațiile oficiale trebuie luate cum grano salis. Mai mult, faimosul realizator de televiziune a mărturisit că personal, îi este tot mai dificil să recunoască un adevăr în discursul politicienilor. Acesta a punctat că rolul UDMR în acest joc politic care va da sau nu guvernul Veștea este esențial.

Răzvan Dumitrescu: Mie mi-e foarte greu să anticipez ce se poate întâmpla. Pentru că peste tot când mă uit la declarațiile oficiale, ele sunt făcute să ascundă realitatea din spate. Întotdeauna așa se întâmplă. Am mai spus-o într-un interviu de acum 10 ani. Dacă înainte, într-o discuție cu un om politic pândeam o minciună, acum pândesc un adevăr. Aici s-a ajuns. Din punctul ăsta de vedere nu știu ce să zic, dar remarc nuanțe. Remarc, de pildă, nuanța de la UDMR. Care UDMR zice foarte clar, domne există o recomandare de a nu vota învestirea. După aia zice, dar ultimul cuvânt îl au parlamentarii. Adică dacă 2, 3 sau 4 votează…

UDMR, maestru al jocului duplicitar

Ionuț Cristache: Ăsta e un joc duplicitar la care UDMR este maestru. Ei au știut tot timpul să-și maximizeze șansele prin negocieri subtile. Asta e o altă formulă a lui Kelemen Hunor de a zice încă mai vorbim, încă mai discutăm, încă se joacă.

Răzvan Dumitrescu: Pe de altă parte, ei nu vor să fie percepuți ca formațiunea care a ajutat la spargerea unui partid politic, de pildă PNL.

Ionuț Cristache: Cu ce ajuți dacă votezi un guvern, până la urmă?

Răzvan Dumitrescu: Doi, din PNL sunt convins că vor fi unii care vor vota (n.r. – guvernul Veștea) dacă se va ajunge în Parlament.

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