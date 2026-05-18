Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni

Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT) a anunţat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formaţiunea va susţine orice formulă pro-occidentală şi este gata să fie componenta pro-românească din această formulă.

Șefa POT susține un guvern pro-occidental și se cere la guvernare

„Am avut o discuție constructivă cu domnul președinte. Ne-a bucurat deschiderea și ne-a bucurat intenția dânsului de a înțelege pozițiile fiecărui partid și de a încerca să reconcilieze pentru un Guvern stabil. Înțelegem că următorul Guvern trebuie să aibă priorități în PNRR, echiparea Armatei și, bineînțeles, OCDE. Noi am adus în vedere și faptul că România are nevoie și de o viziune. Dacă nu știm unde mergem în 5 – 10 ani, nu avem cum să înțelegem ce fel de Guvern este nevoie. (…) Noi, POT, credem că aceste orgolii, aceste neînțelegeri și aceste fărâmițări în Parlament se pot reconcilia atât timp cât avem o listă de proiecte, la care unii sau alții pot adera și susține. Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta proromânească din această formulă, cei care susțin interesele României și românilor”, a afirmat Anamaria Gavrilă, liderul POT, după discuţiile cu preşedintele.

Șefa POT a adăugat că un viitor Guvern ar trebui să fie unul politic.

„Un Guvern viitor trebuie să fie, însă, alegerea oamenilor. Așadar, oamenii din viitorul Guvern trebuie să fie cei care au fost aleși pe listele unui partid. I-am spus și domnului președinte, noi, POT, am fost aleși de 600.000 de români, suntem aici nu să ne luptăm pentru jucării, suntem aici să ne luptăm pentru o Românie liberă, demnă și respectată”, a mai spus Gavrilă.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: