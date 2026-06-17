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Victor Ponta, dezvăluiri în exclusivitate din timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea. Va face parte din noul Executiv?/”Guvernul Veștea nu merge mâine în Parlament la vot”

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Invitat în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a făcut dezvăluiri din timpul negocierilor pentru Guvernul Adrian Veștea.

„Să vă închipuiți că suntem într-un avion în picaj și pilotul cu stewardesele își dau cu tăvile în cap”, a descris Victor Ponta situația actuală a țării.

„Eu nu cred că trece Guvernul Veștea, că nu are voturi”, a spus fostul premier.

„La un moment dat, în timp ce era la noi, eu am primit știrea de la un bun prieten de la UDMR (că UDMR nu va susține Guvernul Veștea, n. red). Mi-a zis că s-a votat: 70 la 30, e închisă. Și i-am zis: «E o problemă la UDMR». A vorbit la telefon, era la noi la Parlament, culmea, la același etaj era ședința UDMR.

„Nu voi fi în Guvern. Digi a dat o mizerie tip Kremlin”, a declarat Victor Ponta, referitor la știrea că ar urma să facă parte din Executivul Veștea, ca ministru al Transporturilor.

Victor Ponta a anunțat, în plus, că Guvernul Veștea nu merge mâine în Parlament la vot.

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