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Răzvan Dumitrescu îi cere un răspuns oficial lui Nicușor Dan. De ce este exclus AUR din toate combinațiile de putere?

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Fostul realizator Antena 3, Răzvan Dumitrescu, i-a cerut explicații oficiale președintelui în emisiunea Ai Aflat! Invitatul lui Ionuț Cristache consideră că, prin excluderea AUR din orice calcule politice în formarea unui nou Executiv, Nicușor Dan practic încalcă dreptul oamenilor care l-au votat la reprezentativitate. 

Răzvan Dumitrescu: Dacă a mers pe ideea că o să treacă, deși aritmetica de acum arată că pică, așa arată aritmetica. Pe ce s-o baza? Pe convingeri cumva Păi aici e problema. Și dacă PSD votează, dar nu votează UDMR, nu votează PNL, nu votează AUR… 

PSD ar fi trebuit să solicite mandatul de premier

Ionuț Cristache: Dar de ce să voteze? Nu, nu, Răzvan. Mi se pare că din primul pas e și greșit, totodată. De ce să voteze, dom’le, PSD așa ceva?

Răzvan Dumitrescu: Nu știu dacă vor vota sau nu. 

Ionuț Cristache: Dar de ce plecăm de la premisa că PSD va vota? Eu aș pleca de la premisa rațională că n-ar trebui să voteze așa ceva. PSD, dacă ar fi avut un pic de rațiune în aceste zile, ar fi trebuit să iasă public, într-o conferință de presă, să-ți pretindă public de la președintele României mandatul de premier.

Răzvan Dumitrescu: Și s-a întâmplat asta? Nu. De ce nu s-a întâmplat?

Ionuț Cristache: E o întrebare foarte bună.

Răzvan Dumitrescu: Au terminat pe primul loc alegerile? Da. Au protestat atunci când Iohannis… 

Nicușor Dan are de dat explicații românilor

Ionuț Cristache: E AUR pe locul 2? Da. E AUR validat de poporul român? Da. De ce îl excluzi din toate combinațiile de putere? 

Răzvan Dumitrescu: Nu știu. Ar trebui un răspuns oficial pe care să-l dea domnul președinte în primul rând oamenilor, nu jurnaliștilor. Pentru că orice ai spune despre un partid, domnule, el are niște voturi în spate. Oamenii aceia se simt reprezentați și tu practic anulezi ideea de reprezentativitate când evoci astfel de lucruri. Dar cel care a demarat anularea sau trecerea în derizoriu a ideii de reprezentativitate a fost Traian Băsescu în prima fază. Și Klaus Iohannis în faza următoare. Klaus Iohannis n-a vrut să audă de partidul care a câștigat alegerile (n.r. – PSD) și a nominalizat un premier de la partidul următor. Le aducem aminte, nu? Prima oară cu PSD.

Ionuț Cristache: Acolo a fost un blat cu PSD, că și PSD s-a lăsat un pic călărit. 

Răzvan Dumitrescu: Când te lași călărit, îți meriți soarta.

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