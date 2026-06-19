Cât te costă să îți vinzi mașina în 2026. Taxe ascunse, acte necesare si regulile noi de la ANAF și Direcția Fiscală.

Cât te costă să îți vinzi mașina în 2026

Reguli noi din 2026. ANAF și Direcția Fiscală

Certificatul Fiscal este obligatoriu și pentru cumpărător (OUG nr. 7/2026). Aceasta este marea noutate. Tranzacția nu se mai poate finaliza la Direcția Fiscală (DITL) dacă și cumpărătorul are datorii la bugetul local (amenzi, impozite neplătite etc). Dacă el are datorii, mașina nu poate fi scoasă de pe rolul tău și trecută pe al lui.

Certificatul RAR AutoPass

Devenit complet operațional, acest document important eliberat de RAR este obligatoriu la vânzarea mașinilor la mâna a doua.

Documentul conține istoricul kilometrilor și al daunelor majore. Fără RAR AutoPass, dosarul este respins.

Plata integrală a impozitului

Nu poți înstrăina mașina dacă nu ai plătit impozitul pe întreg anul în curs, chiar dacă o vinzi în luna ianuarie sau iunie.

Ce acte sunt necesare pentru dosar

– Contractul de Vanzare-Cumparare (modelul oficial tipizat) trebuie completat in 5 exemplare: unul ramane la tine, unul la cumparator, unul la DITL-ul tau, unul la DITL-ul cumparatorului si unul la Politie (Inmatriculari).

– Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) – original si copie.

– Certificatul de inmatriculare (Talonul) – pe spatele caruia trebuie sa scrii manual: „Instrainat catre [Nume Cumparator] la data de [Data]” si sa semnezi.

– Actul tau de identitate (buletinul) – original si copie.

– Certificatul de Atestare Fiscala (CAF) al tau (vanzator) – care sa arate „zero datorii”.

– Certificatul Fiscal al cumparatorului – dovedind ca si el este „pe zero”.

– Certificatul RAR AutoPass (obtinut online).

Calculul complet al costurilor pentru vanzator

Taxe si acte obligatorii

– Certificatul RAR AutoPass: 50 lei (se obtine online de pe site-ul RAR).

– Certificatul de Atestare Fiscala (DITL): 0 lei (eliberarea este gratuita, dar conditia este sa ai toate impozitele si amenzile achitate la zi).

– Tehnoredactare contracte (firme de acte auto): 50 – 100 lei (Optional, daca nu vrei sa descarci si sa completezi tu manual cele 5 exemplare).

Taxele „ascunse” si costurile administrative

– Impozitul auto pe anul in curs: Depinde de motorizare. Acesta trebuie achitat integral inainte de a primi fiscalul.

– Exemplu motor 1.6L: 80 lei

– Exemplu motor 2.0L: 220 lei

– Exemplu motor 3.0L: 3.000 lei+

– Pierderea pe RCA si Rovinieta: Asigurarea RCA nu se transmite noului proprietar. Tu trebuie sa ii predai masina FĂRĂ asigurarea ta valabila (cumparatorul isi face asigurare separata in vederea inmatricularii). Dupa vanzare, trebuie sa trimiti o cerere catre asiguratorul tau pentru a-ti recupera banii pe lunile ramase din RCA. Daca uiti sa faci asta, pierzi acei bani. Pentru Rovinieta, banii nu se recupereaza, ea ramane pe masina.

Cum pregătești mașina pentru vânzare

Spălatul plus detailingul profesional costă între 150-600 lei. O mașină „lună” de curată crește șansa de vânzare rapidă și menține prețul sus.

Costuri directe pentru o mașină cu motor de 2.0L

Certificatul RAR AutoPass: 50 lei

Tehnoredactare contracte: 70 lei

Impozit auto

Spălat/pregătire detailing: 150 lei

Totalul sumei: 490 lei