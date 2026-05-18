Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul.

Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică

Contractul de vânzare-cumpărare auto va include noi clauze privind îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Vânzarea autovehiculelor nu se mai poate face, începând cu luna februarie, decât dacă vânzătorul și cumpărătorul demonstrează că nu sunt datori la bugetul local.

Prevederea va fi integrată într-un model de contract de vânzare-cumpărare pus în dezbatere publică într-un proiect de ordin al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Noul formular „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport» model 2026 ITL 054”

Proiectul de ordin propus va introduce un nou formular, tipizat intitulat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport» model 2026 ITL 054”. Acest model este necesar pentru a simplifica procedurile de vânzare-cumpărare de autovehicue, astfel încât să conțină toate obligațiile legale.

La începutul anului, s-a stabilit, prin lege, obligația cumpărătorului și a vânzătorului unui imobil sau mijloc de transport de a prezenta un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că NU are obligații fiscale la bugetul local al localității în care are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Dacă nu este bifată această condiție, contractul este nul!

Prin lege, există posibilitatea ca în lipsa certificatului de atestare fiscală, situația obligațiilor datorate să se poată verifica și pe cale electronică.

Noua secțiune din formular

Formularul de contract de vânzare-cumpărare auto cu noua condiție conține o rubrică cu următoarea mențiune: „Cumpărătorul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de întâi a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare-dobândire”.

Completarea secțiunilor ce conțin date privind lipsa datoriilor cumpărătorului sau vânzătorului va fi realizată de organul fiscal unde este înregistrat mijlocul de transport al persoanei care-l cumpără.

Dacă această rubrică, atestând îndeplinirea condiționalității privind lipsa datoriilor, va fi completată de organul fiscal local, NU va mai fi nevoie de eliberarea unui certificat de atestare fiscală.

Sursa foto: Arhivă personală

Autorul recomandă: