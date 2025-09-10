BANC | „A fost Anca azi pe la mine”. Iată bancul zilei, care vă va aduce garantat un zâmbet pe buze.
– A fost Anca azi pe la mine și mi s-a părut puțin tristă, v-ați certat?
– Nu ne-am certat, mamă, doar că vrea nu știu ce parfum și i-am zis că nu îl cumpăr pentru că mai are vreo 12.
– Ce parfum? LA NUIT TRESOR de la Lancome?
– Da, mamă, ăla.
– Cumpără-l că îți dau eu banii.
– Vai de mine Anca, lasă telefonul mamei că ai întrecut orice măsură.
