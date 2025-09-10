BANC | „A fost Anca azi pe la mine”. Iată bancul zilei, care vă va aduce garantat un zâmbet pe buze.

– A fost Anca azi pe la mine și mi s-a părut puțin tristă, v-ați certat?

– Nu ne-am certat, mamă, doar că vrea nu știu ce parfum și i-am zis că nu îl cumpăr pentru că mai are vreo 12.

– Ce parfum? LA NUIT TRESOR de la Lancome?

– Da, mamă, ăla.

– Cumpără-l că îți dau eu banii.

– Vai de mine Anca, lasă telefonul mamei că ai întrecut orice măsură.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Banc cu Bulă | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri: