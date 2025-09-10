Bancul de miercuri | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar GÂNDUL.RO te ajută să începi dimineața cu un banc bun. „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”, zice Bulă. Continuarea te va face să râzi.

În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”.

Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și îi spune lui Bulă:

– După oră, să rămâi în clasă, că am ceva de vorbit cu tine.

Cu o privire victorioasă, Bula le spune colegilor:

– Vedeți, mă, ce importantă este reclama?

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.