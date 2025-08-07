BANC | „Bulă, care e diferența dintre un avion și o secretară?”

Bancul de joi: Bulă este într-o dilemă.

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?

– Avionul – dacă nu zboară, pică.

– Și secretara?

– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Luna de miere a ajuns la final

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.

– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.

– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.

– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?

– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!

– Draga mea, trebuie să-mi spui ce… vezi CONTINUAREA.

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă. – Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă. – Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru. – Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură. – Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

Bancul de marți: Turiștii români în concediu în Grecia

Anul trecut, pe o plajă din Grecia. După vreo două ore perfecte de liniște, aud un oftat luuuung dinspre vecinii de prosop, din dreapta. Era un cuplu de conaționali.

Doamna, cea care oftase, se ridicase în picioare și își pusese mâna streașină la ochi. A scrutat plaja în ambele direcții, după care a zis cea mai tare chestie pe care am… vezi CONTINUAREA.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă, porcul și Protecția Animalelor

BANCUL ZILEI | Vecinul și livratorul de pizza

BANC | Bulă, la ora de desen

BANCUL ZILEI | Sfaturile unui medic veterinar